Turismo Pista | El misionero Jorge Possiel partirá 25° en la final del domingo

Luego de llegar 9° en su serie, el piloto de Eldorado, piensa en la quinta final del año de la Clase 3 del Turismo Pista que se disputará mañana en el Autódromo de Toay en la provincia de La Pampa.

Jorge Possiel no pudo mejorar el tiempo en la segunda clasificación y se posicionó 26° con lo registrado ayer 1m27s311. La pole definitiva quedó en manos de Tomás Pungaloni al registrar 1m26s281.

Con ese resultado Jorge partió 9° en la segunda batería de la Clase 3. En la movida inicial perdió un puesto y por una falla en el motor no pudo avanzar. El misionero hizo una serie inteligente y trató de llegar lo más adelante posible. Al término de los 6 giros Possiel vio la cuadriculada en la 9° posición.

La primera serie quedó en manos de Francisco Coltrinari, la segunda ganó Joaquín Volpe y fue la más rápida. En tanto que, la tercera se la adjudicó Martin Chico.

La final que se disputará el domingo a las 11.15 hs a 17 vueltas o 35 minutos lo tendrá a Jorge Possiel partiendo desde el cajón 25 de la grilla. Volpe y Chico largarán desde la primera fila.

“Fue una serie compleja, porque a partir de la tercera vuelta empezamos con una falla en el motor. Tratamos de mantenernos en pista en la mejor posición posible y ahora vamos a trabajar para buscar la falla y que no se repita mañana en la final qué va a ser dura. Gracias a todos los que hacen posible mi participación en el Turismo Pista. A mi familia que siempre me banca y a los sponsors que hace años me acompañan en este hermoso deporte: Grupo Horianski, Godoy Poviña, Mercosur Distribuciones SRL, Ciccarelli, Tapacil, Bardhal, Río Uruguay Seguros (RUS), Possiel MotorParts, Osvaldo Cava y Delicatesen, Manantial de Oro y Picadas Eldorado”, expresó Jorge.