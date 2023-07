Turismo Pista | El misionero Martín Badaracco y un polémico posteo: “Alguna vez la CDA se va a sancionar a sí misma por sus errores”

El piloto de la tierra colorada, referente de la Clase 3 del Turismo Pista, anunció que dejará de correr en la categoría por una sanción que recibió por parte de los Comisarios Deportivos en Toay.

El misionero Martín Badaracco fue excluido en la última carrera que disputó con la Clase 3 del Turismo Pista en Toay. El piloto, que se ubica tercero en el campeonato, recibió una sanción por parte de los Comisarios Deportivos por una maniobra que realizó en la largada de la competencia.

Sin embargo, con varias semanas transcurridas después de lo sucedido en el circuito pampeano, Badaracco realizó un posteo en sus redes sociales en el cual disparó fuertemente contra la CDA y, además, dio indicios de que no seguirá corriendo en la categoría. «Alguna vez la CDA se va a sancionar a sí misma por sus errores», afirmó.

El posteo completo de Badaracco

“Esta decisión es producto de la inexplicable y dura sanción que recibimos por parte de una CDA completamente incompetente, los cuáles buscan un responsable para tapar su culpa. La culpa de habilitar un circuito que no estaba en condiciones y que nunca está en condiciones a raíz de la tierra y polvo que vuela permanentemente haciendo muy difícil la visibilidad”.

“Pero es más fácil echarle la culpa a un piloto en lugar de aceptar ellos su error como ente fiscalizador. Sentados en un sillón adentro de un camión es fácil. Ellos no hacen ningún esfuerzo para ir a correr. Juzgaron una consecuencia que no fue producto del roce, fue producto de pilotos que no levantan y la tierra del circuito que ustedes CDA habilitaron”.

“Háganse cargo, no es la primera vez que ocurre el mismo accidente en el circuito de Toay en la misma curva y por el mismo motivo. Pero cuando pasa algo, la culpa es de los pilotos siempre. ¿Alguna vez la CDA se va a sancionar a sí misma por sus errores? Obviamente que no”.

“Solamente me queda agradecer infinitamente al tremendo equipo de la familia Antolín que hace el esfuerzo para poner adelante a sus 3 autos. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance”.

Tal vez te interese leer: Rugió el motor del amor en el TC en Posadas: una pareja se comprometió ante miles de espectadores

Por otro lado, el Antolin Competicion, equipo del misionero, lo despidió con cálido mensaje en redes sociales.

“Con estas 4 fotos queremos agradecer a Martin Badaracco, quien a raíz de la injusta sanción recibida en la carrera de Toay y trasladada a Termas de Río Hondo, decidió dejar de participar en lo que resta del campeonato argentino de @turismopista”.

“De nuestra parte, intentamos darle todas las energías y el apoyo para poder continuar después de la inexplicable decisión de la CDA, empujados por la pasión y la ilusión de volver a lograr un campeonato en la categoría”.

“Respetamos y apoyamos la decisión, agradecidos por la confianza y el esfuerzo para estar durante estas 5 fechas en lo más alto de una de las categorías más difíciles del país”.

Filtraron la que sería la nueva camiseta de Boca para la temporada 2023/24 https://t.co/5i6zg5NYlV — misionesonline.net (@misionesonline) July 3, 2023



Con información de Carburando