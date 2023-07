River campeón | Ocho claves para entender por qué el Millonario dio la vuelta olímpica

Una idea reconocible de juego y pilares fundamentales del equipo forjaron al nuevo campeón del fútbol argentino, con Demichelis como DT debutante. Además, la figura de Gallardo sigue estando presente.

En su primera experiencia como entrenador, Martín Demichelis no solo logró plasmarle una idea de juego clara y reconocible a su River campeón, sino que lo convirtió en dominador de punta a punta del torneo local y con puntos fundamentales que para conseguir el éxito: desde la base que dejó Marcelo Gallardo hasta el crecimiento de jugadores que fueron determinantes.

Las ocho claves de River campeón

La elección de Martín Demichelis como DT

No era fácil elegir al reemplazante de Marcelo Gallardo. No solo por los 8 años y medios inolvidables sino por el sello que le impregnó al club, no solo al equipo. Tanto Enzo Francescoli como la Dirigencia hicieron una lectura correcta y pusieron en manos del cordobés de Justiniano Posse el duro peso de la herencia.

Y Demichelis no solo demostró estar preparado sino además una atendible capacidad para liderar y conducir. Conocedor del estilo histórico de River, buscó desde su primer día al mando mantener la filosofía de la última década y fortaleció el afán de ataque que tanto identifica al hincha. Mejoró rendimientos individuales y siempre dejó en claro, a través de sus decisiones, que el conjunto está por encima de lo individual. Se hizo respetar en el vestuario y en las tribunas. Como carta de presentación en este nuevo oficio, aprobadísimo. Pegó fuerte de arranque. Serio.

La continuidad de la base

Algunos nombres propios debían demostrar que podían mantener su nivel más allá de quién fuera el entrenador. Enzo Pérez hizo todo lo que debe hacer un líder. Le puso el cuerpo a las lesiones de Kranevitter y Zuculini y jugó hasta cuando no podía. Nicolás De la Cruz hizo una recta final de altísimo nivel, con continuidad y buena salud deportiva.

Milton Casco fue de menor a mayor pero sus mejores partidos fueron los de mayor relevancia. Ignacio Fernández mezcló conducción con gol, asumiendo el rol que por estilo y peso histórico Demichelis le encomendó. Franco Armani se siguió vistiendo de Superhéroe como tantas otras veces en estos casi 6 años. Si tuvo responsabilidad en algún gol no opaca el muy buen nivel que mostró.

La solidez de González Pirez

A fin de año pasado, ninguna encuesta daba como prioridad la permanencia de Leandro en el plantel. Hoy nadie lo discute. Jugó el mejor torneo de su carrera, ganándose el justo reconocimiento de los hinchas. Paulos Díaz, Maidana, Mammana y Rojas rotaron para acompañarlo en el fondo y todos funcionaron.

Ya nadie discute a Barco

Si bien Esequiel comenzó la temporada desde el banco, no demoró demasiado en ganarse la titularidad. Dejó atrás esa idea de que las decisiones que tomaba en 2022 parecían erróneas. En este semestre fue goleador y asistente, además de ser el jugador preferido por todos para entretener el juego sobre el final. De los puntos más altos del equipo.

La rápida adaptación de Enzo Díaz

Desde el primer día, Demichelis depositó su confianza en el ex Talleres. Y más allá de algún error en la segunda fecha contra Belgrano, su nivel fue siempre en sentido ascendente. Sensación de como si llevara mucho más que 6 meses en River.

Beltrán, sucesor de Julián

Las comparaciones son odiosas, lo sé. Sin embargo, la generosidad para ser el primero en defender, la lucidez para formar parte de la gestación de ataque y una interesante capacidad goleadora llevaron a que casi no hubiera debate por la salida del equipo de un buen Borja, que venía haciendo goles y cada vez que tuvo minutos siguió convirtiendo. Es el goleador del campeón y una de sus figuras más salientes.

Aliendro, el imprescindible

Las únicas derrotas del campeón coincidieron con formaciones sin Rodrigo entre los titulares. Su aporte fue tan sobresaliente que el Estadio entero se ocupó de pedir para él su merecido reconocimiento. Gran parte del brillo de este equipo se debe a lo hecho por Aliendro.

El Monumental imponente

Culminada la obra, el aumento en la capacidad y la cercanía geográfica de los hinchas con los jugadores agitaron los ánimos e influyeron con su aliento constante y por momentos intimidante. Jugando de local, River tiene ese plus, y los rivales lo sufren.

