Exmilitante de Milei denunció reparto de cargos “por cuestiones estéticas” y “a cambio de favores sexuales”

El armado del candidato libertario se encuentra bajo la lupa por la supuesta venta de candidaturas y otros desmanejos que denuncian exintegrantes de La Libertad Avanza.

Una legisladora y una exmilitante del candidato presidencial Javier Milei declararon este martes en el marco de la causa que investiga las supuestas ventas de candidaturas en La Libertad Avanza en estas Elecciones 2023: una de ellas denunció reparto de cargos «por cuestiones estéticas» y «a cambio de favores sexuales».

El primero en prestar declaración la semana pasada en la investigación impulsada por le juez con competencia electoral, Ramiro González, fue Carlos Maslatón, abogado y exintegrante del espacio libertario.

«Si no pagan y se hace una publicación con Milei, se encargan de decir que esa publicidad no es cierta. Así mataron a la militancia. Yo llamo a esto franquiciado político, el que recibe la franquicia paga un canon por el uso de la imagen, símbolo y el derecho a ser candidato. Tengo versiones que hay gente que pagó el canon y no integró las listas», denunció el panelista de C5N ante el fiscal.

La joven libertaria que denuncia candidaturas por «favores sexuales»

Según difundió el Diario Clarín, Mila Zurbriggen, expresidenta de la agrupación juvenil Generación Libertaria, denunció que dentro del entorno de Javier Milei se venden cargos a cambio de dinero y se solicita una suma para la presencia del candidato libertario en los actos partidarios de las distintas provincias.

Si bien no trascendió la declaración testimonial completa, el medio asegura que Zurbriggen mencionó la presencia de mujeres «por cuestiones estéticas», lo que se produce «a cambio de favores sexuales».

Sin embargo, no es la primera vez que la joven denuncia los desmanejos dentro del espacio libertario: a principio de año, Zurbriggen renunció a La Libertad Avanza tras revelar que el armado de las listas electorales del partido no obedece a cuestiones políticas .»Es solo por guita o por sexo», sentenció en esa oportunidad.

La legisladora que apoyó a Milei

Rebeca Fleitas, legisladora de La Libertad Avanza, también declaró en la causa judicial pero en el sentido contrario a Zurbriggen: desligó a Javier Milei de la venta de candidaturas, aunque sí mencionó al Partido Libertario de la Ciudad de Buenos Aires y a su presidente, Nicolás Emma.

Si bien no es necesario en esta instancia, en la que no hay imputaciones, La Libertad Avanza presentó como sus abogados en el caso a los letrados Francisco Glodaracena y Cristian De Fazio, quienes pidieron ser parte de la investigación preliminar.

En el mismo trámite, los representantes de Milei dejaron una nota en la fiscalía firmada por presuntos candidatos del espacio que desmienten y repudian las «falsas acusaciones».

El listado, encabezado por Sebastián Pareja, rechazó enfáticamente las denuncias: «Jamás se nos peticionó dinero alguno en miras a ser propuestos en el cargo» aseguraron y recalcaron que todo está «orquestado por intereses espurios».