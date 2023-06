La pesadilla cobra vida en Posadas: “Terror Extremo” te espera los días 8 y 9 de julio, y tus entradas están en Comprasmisiones.com.ar

Terror Extremo es un recorrido que te dejará los pelos de punta y que llegará al Club Alemán de Posadas los próximos 8 y 9 de julio. ¡Adquirí tus entradas para esta increíble experiencia en el siguiente link!

La Llorona, Vecna y el mundo de The Last Of Us se harán presentes en el Club Alemán (Avenida Corrientes 2540) de Posadas, con 2 días de Terror Extremo. Se trata de una producción que combina los mejores efectos especiales y montaje para darte escalofríos en un recorrido tenebroso.

No te pierdas esta súper puesta en escena y conseguí tus entradas ahora: podés pasar a retirarlas a partir del 2 de julio en Coronel López 2138, piso 6, de 8 a 19 horas. Los menores a partir de 6 años abonan.