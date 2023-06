Insfrán se impone en las elecciones con más del 70% de los votos para la gobernación, según los primeros datos oficiales del escrutinio. Los comicios de la provincia cerraron con el 75% de asistencia del padrón electoral.

A partir de las 21 comenzó la carga de los primeros votos del escrutinio en la provincia de Formosa, que tiene al mandatario provincial Gildo Insfrán como máximo favorito para ganar las elecciones y acceder a su octavo mandato consecutivo. Los formoseños votaron los cargos de gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales.

El Tribunal Electoral Permanente (TEP) de la provincia de Formosa reveló los primeros resultados oficiales del escrutinio de los comicios de este domingo. Con el 9,6% de las mesas escrutadas, para la gobernación, el mandatario provincial peronista, Gildo Insfrán, lleva una amplia ventaja con el 70.49% de los votos. Le sigue el candidato de Libertad, Trabajo y Progreso, Manuel «Torito» Paoltroni, con el 17.09% de los sufragios.

En tercer lugar aparece el candidato de Confederación Frente Amplio Formoseño, Fernando Carbajal, con el 12.04% de los votos.

Desde el oficialismo formoseño sienten un «clima de goleada»

En 2019, la fórmula Gildo Insfrán – Eber Solís obtuvo el 70,6 por ciento de los votos. Cuatro años antes, el 73,2 por ciento, y en 2011, otro 70 por ciento. En la gobernación local se preparan, de mínima, para repetir esos números este domingo.

«Este año no va a ser la excepción. La única esperanza que tenía la oposición era un favor de la Corte, lo que no pasó. Apostaron todo a lo que pudiera decidir la política de Buenos Aires, y casi no hicieron campaña. Hay clima de goleada», confió esta semana a Página/12 el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de Formosa, Jorge González.

Elecciones 2023 | Luis Juez y Martín Llaryora pelean cabeza a cabeza por la gobernación de Córdoba https://t.co/166gMhfsO8 — misionesonline.net (@misionesonline) June 26, 2023

(Fuente: Página 12) Elecciones 2023