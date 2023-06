El máximo ídolo de Boca Juniors protagoniza un evento histórico en el mítico estadio del Xeneize. Figuras nacionales e internacionales arribaron para estar junto al ex volante. Juan Román Riquelme, uno de los ídolos más grande de la historia de Boca, protagonizará esta tarde su partido despedida en La Bombonera, con entradas agotadas y la presencia estelar de Lionel Messi.

Los fanáticos llegan a La Bombonera

Las puertas del estadio se abrieron a las 12 para que la multitud ingrese con tranquilidad. A las 16 comenzará la fiesta con shows musicales y a las 18 será el partido principal entre el Boca del 2000 y la selección Argentina del 2006 y 2008.

Rodrigo Palacio a La Bombonera

El ex delantero arribó para estar presente en el homenaje a Román. Destacó el recuerdo de la vez que ganaron juntos la Copa Libertadores con el Xeneize.

La palabra del Kily González

El ex volante compartió con Riquelme sus días en Boca y la Selección. “Es uno de los mejores jugadores que ha dado nuestro fútbol. Tuve el privilegio de jugar con él. Le tengo mucho cariño desde siempre. Cuando él estaba en Villarreal y yo en Valencia hablábamos muy seguido. Pasé momentos muy lindos junto a él”, recordó.

La emoción de Mauricio Caranta

“Es un orgullo ser parte de esto. Hay que destacar lo que significa Román para la gente, para el pueblo argentino y para Boca. Me emociona, porque fui parte de un pedacito de su vida futbolística. He tenido mucha suerte”, advirtió el ex arquero, que llegó a la Bombonera para compartir junto al Diez.

Separados por los colores, unidos por la amistad

El ex lateral de River, Diego Placente, reconoció que se mantuvo unido a Riquelme a pesar de haber jugado “en la vereda de enfrente” de Boca. Ambos surgieron de Argentinos Juniors y compartieron convocatorias en la Selección.

Dónde ver el homenaje

El festejo será televisado por la TV Pública, con producción de Torneos y Competencias, desde las 17, y están acreditados 400 medios del país y del exterior. No habrá fotógrafos, solamente el que dispone la organización de la fiesta.

¿Cómo serían los equipos?

La intención de Román es reunir a las amistades que forjó en su carrera como futbolista tanto en su glorioso paso por Boca y su también recordada participación son la Selección Argentina. De esta manera, el encuentro será Boca vs Argentina.

Así formaría Boca: Óscar Córdoba y Roberto Abbondanzieri se repartirán el arco, Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Walter Samuel, Clemente Rodríguez podría ser la defensa; Pablo Ledesma o Matías Donnet, Mauricio Serna, Éver Banega y Riquelme conformarían el mediocampo; mientras que la delantera estaría integrada por Marcelo Delgado y Antonio Barijho.

El posible once de la Selección Argentina: Sergio Romero en el arco; Lionel Scaloni, Roberto Ayala, Nicolás Burdisso, Gabriel Heinze o Juan Pablo Sorín podrían ser los defensores; Lucho González, Leandro Paredes y Pablo Aimar quienes conformarán el mediocampo; mientras que los delanteros serían Javier Saviola, Ángel Di María o Ariel Ortega y Lionel Messi.

Quizá te interese leer: Despedida de Riquelme: quiénes son las figuras que estarán presentes junto a Messi y qué precios tendrán las entradas para el partido de este domingo

Luego, en cuanto a los entrenadores, para Boca se hará cargo Carlos Bianchi y en el seleccionado argentino dirigirá Alfio Coco Basile, además de la especial presencia de José Pekerman, siendo estos dos los entrenadores que tuvo Román con el seleccionado albiceleste.

Por su parte, Román jugará un tiempo con cada uno de los equipos, con la posibilidad de que juegue la primera etapa con Argentina y cierre el encuentro con la camiseta del Xeneize.