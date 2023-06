Schiaretti-Randazzo, la fórmula del peronismo que se presenta como alternativa a Unión por la Patria

El gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, ha confirmado que Florencio Randazzo será su compañero de fórmula para competir en las elecciones primarias (PASO) del 13 de agosto.

Ambos representarán al espacio político denominado «Hacemos por Nuestro País», que se presenta como una alternativa al frente «Unión por la Patria» (UxP) y que ha especulado con la posibilidad de sumarse a «Juntos por el Cambio» (JxC) en base a un acuerdo programático sobre políticas públicas.

Es importante destacar que Schiaretti, además de su candidatura a nivel nacional, también enfrentará elecciones en su provincia como candidato a gobernador por la coalición «Hacemos Unidos por Córdoba» (HUxC). En esta coalición, Martín Llaryora, intendente peronista de la capital, se postula como candidato a gobernador, mientras que Myriam Prunotto, intendenta radical de Juárez Celman, se postula como candidata a vicegobernadora.

Schiaretti ha expresado en sus últimas apariciones públicas la necesidad de impulsar la producción y el trabajo en Argentina, así como abordar los problemas económicos del país, como la escasez de dólares y el déficit fiscal crónico. Ha destacado como pilares de su modelo político el respeto institucional, el equilibrio fiscal y la defensa de los sectores productivos y trabajadores.

Por otro lado, Juan Manuel Urtubey, exgobernador de Salta y representante de este espacio político, ha declinado sus aspiraciones presidenciales debido a la controversia generada en el peronismo no kirchnerista por el acercamiento de algunos sectores a Juntos por el Cambio. Urtubey ha expresado su deseo de que la política vuelva a representar al pueblo y no a peleas de poder, afirmando que no tomará caminos que lo alejen del país que necesitan los argentinos.

Esta confluencia entre Schiaretti, Urtubey y otros dirigentes del peronismo no kirchnerista se vio interrumpida debido al acercamiento de Schiaretti a Juntos por el Cambio a través de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial por dicho frente político.

(Fuente Página 12)

