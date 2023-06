Dime que tipo de papá es y te diré cuál es el mejor calzado para regalarle

Cada padre es diferente, tiene su propio estilo y personalidad, por lo que es necesario encontrar un regalo que se adapte a sus necesidades y esencia. Desde el papá el trendy, el deportista o el elegante, existe una marca ideal para cada estilo.

Vinos, tecnología e indumentaria son algunas de las opciones clásicas para regalar en el Día del Padre. Para los que buscan algo especial, que se pueda disfrutar todos los días del año, el calzado es una opción ideal: en el mercado local existe una gran variedad de opciones que cubren las preferencias de la gran mayoría de los padres, desde los más sofisticados hasta los más relajados y casuales, sin abandonar su comodidad y estilo propio.

El papá trendy

Siempre está a la vanguardia y es arriesgado en su manera de vestir y andar. Este tipo de padre se preocupa por su apariencia y están al tanto de lo último en diversos aspectos de la cultura, como música, cine, arte y estilo de vida. Conoce lo nuevo que se usa en las principales capitales de la moda y tiene un look que siempre marca tendencia. Un buen regalo para este tipo de papás son las nuevas Echo, el último lanzamiento de la marca Crocs ideal para darle un toque de personalidad a cualquier outfit.

El papá sporty

El deporte es parte de su vida, le gusta sentirse y verse bien, y combina diferentes disciplinas con sus actividades diarias. Es muy riguroso en los productos que elige porque sabe que de ellos dependen también sus resultados. Para ellos una excelente opción son las nuevas Nano X3, el calzado de entrenamiento icónico de Reebok, en su última versión recientemente lanzada y con récords de ventas. Un calzado a la altura de los deportistas más exigentes.

El papá elegante

Es sofisticado y suele vestir prendas de calidad, tiene en cuenta la etiqueta adecuada para cada ocasión. Suele tener gusto refinado para elegir trajes, camisas, zapatos y accesorios. Para este tipo de padres, un par de Superga es el regalo indicado: estas zapatillas de origen italiano cuentan con una estética atemporal y combinan a la perfección con todo tipo de trajes tanto como con jeans, y se pueden usar para una reunión de negocios o para una cena familiar. Los Superga añaden un toque de distinción y estilo a cualquier conjunto, además de ser amigables con el medio ambiente y reconocidos mundialmente por su alta calidad.

El papá futbolero

Todavía no se conoce un padre argentino que no viva y respire fútbol a diario, y para poder satisfacer esa pasión no hay mejor regalo para este tipo de padre que uno vinculado a este deporte. En este sentido, Kappa cuenta con una amplia gama de ropa deportiva de alta calidad, botines, prendas cómodas y duraderas para que los padres puedan combinar estilo y funcionalidad.

El papá runner

El running es una pasión para muchos hombres y se trata de una disciplina que requiere un calzado especial que brinde resistencia, contención y agarre para lograr la mejor performance. Si tu papá es un apasionado de esta disciplina, un buen regalo son las zapatillas de la marca 361. Diseñadas para corredores exigentes, se adaptan a los distintos entornos -desde montañas hasta superficies pavimentadas-, con la mejor tecnología y precios accesibles a todos los bolsillos.

El Día del Padre es una ocasión especial para honrar y agradecer el amor, la dedicación y el sacrificio que nos brindan todos los días. Hay una amplia variedad de opciones, colores, modelos y precios, para agasajarlos con un regalo especial para él, que pueda disfrutar todos los días del año.