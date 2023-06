“Día del Escritor Misionero”: La Casa de Horacio Quiroga fue sede del encuentro de escritores

Con gran éxito finalizó ayer en la mítica casa de Horacio Quiroga -San Ignacio- la “Semana del escritor misionero”, un encuentro celebrado en el marco del “Día del Escritor Misionero”, en memoria de Juan Enrique Acuña, que falleciera el 13 de junio de 1988.

El “Día del Escritor Misionero”, que se conmemora cada 13 de junio en memoria del fallecimiento de Juan Enrique Acuña -quien, junto a Manuel Antonio Ramírez y Felipe Arbo editaron el libro «Triángulo», sentando las bases de la lírica Misionera- goza de una notable coincidencia, al celebrarse también el nacimiento de Leopoldo Lugones, -ocurrido el 13 de junio de 1874-, considerado precursor y figura clave de la configuración de la literatura argentina.

En el acto de inauguración de la reunión literaria, que con contó con una nutrida presencia de escritores, la encargada de las palabras de bienvenida fue la subsecretaria de Cultura de la Provincia, profesora Amira Rojas. A continuación, tomaron la palabra Javier Peralta, intendente de San Ignacio; David Rebatta, presidente de los Fanáticos del Cuento de Horacio Quiroga; Belén Silva, presidenta de la Sociedad de Escritores, filial Misiones y Miguel Azarmendia, quien leyó un escrito sobre Juan Enrique Acuña de Rosita Escalada. Seguidamente, la escritora Numy Silva, ya en la sala de exposiciones, recordó a los escritores Marcial Toledo, Olga Zamboni y Alberto Szeretter (padre) quienes dejaron sus huellas en el panorama de la literatura de esta provincia.

“Es la palabra humana y no la IA la que nos salvará”

Ente las actividades programadas, se destacó la brillante disertación «La Inteligencia artificial y la literatura», del Dr. y escritor Alberto Szeretter (h), quien, entre gran cantidad de conceptos y no poco sentido del humor, abrió la interrogación: “Pero, ¿qué es la IA? Es un sistema preparando, entrenado y construido para imitar ciertas características del razonamiento humano», para proseguir “No escribe motu proprio, y menos literatura. No se le ocurre un poema, un cuento, nada.

Si alguien no le da instrucciones sobre el asunto, estilo extensión, etc. no hace nada», para concluir con un mensaje esperanzador: “Si algo puede salvarnos es la palabra humana salida del alma y no de oscuros chips o aplicaciones manejados por terceros. Además, a la IA le decimos que vamos a pelear; porque, queridos amigos, no son molinos de viento los que tenemos enfrente, son gigantes, son monstruos. Mientras nosotros somos seres humanos, y el humano -escribió Hemingway- no está hecho para la derrota, puede ser destruido, pero no derrotado». Al final el público, sediento de la sabiduría y el debate propuesto, en medio de un apretado aplauso, prosiguió con el almuerzo de camaradería.

El encuentro contó con una gran cantidad de invitados, entre quienes se puede mencionar a Quitita Moreira, presidenta de la Feria del Libro de Obera; Mariela Stumpts, delegada de la SADEM Oberá; las escritoras Norma Duarte e Hilce Díaz, de Obera; Amanda Spencer, de 25 de Mayo; César Batista, Nelly Herrera, Miguel Angel Ferreira, Ángel Olea, Mónica Ríos Frick, Ana Barchuk, Lika Rodríguez, Mirtha Moreno y la narradora de cuentos Laura Novomiski, de Posadas; Matías Wendedt de Puerto Rico, Jorge Ariel Sosa de Puerto Iguazú, entre otros.

La jornada prosiguió con presentaciones de libros y alas 20:30 se inició el «Micrófono abierto de poesía», con lectura de poemas, intercalado con danzas, música, narración oral y canto, en el salón Parroquial.

Así concluyó el Primer encuentro Provincial «Día del Escritor Misionero», donde reinó el espíritu de camaradería y, como corresponde, los escritores, la palabra y el libro, fueron los protagonistas.