Tras permanecer 39 días perdidos en la selva luego de sobrevivir a un accidente aéreo, los cuatro hermanos colombianos recibieron atención médica y psicológica, además de visitas de parte de los indígenas y comandos del Ejército que participaron en su búsqueda.

Mientras esto ocurría, a las afueras del hospital su papá, Manuel Miller Ranoque, lanzó una serie de quejas y denuncias. Tras quejarse de que las fotos de sus hijos estaban en redes sin su permiso; aseguró que los niños habían subido a la avioneta para huir de las amenazas de reclutamiento de las disidencias.

Según él, recibió amenazas del frente “Carolina Ramírez” de las FARC, por lo que pidió protección. “Para ellos, yo soy un objetivo”, señaló.

Y agregó que cuando él estaba siendo atendido en el Hospital Militar, se realizó la visita oficial del presidente Gustavo Petro, el pasado sábado, y les tomaron fotos a sus hijos sin su permiso.

Ranoque también dijo que hubo molestias con sus otros familiares, porque no recibió apoyo económico ni para la búsqueda. Además manifestó que no pudo hablar mucho con los niños debido al estado de salud de estos.

“No es tan fácil preguntarles, porque los niños con 40 días que no han comido bien, no han podido dormir bien, entonces no he tenido la oportunidad de sacarle información”, dijo.

En entrevista con el diario El Tiempo, este diario le preguntó por supuestas denuncias en su contra por parte de familiares de su compañera Magdalena Mucutuy.

Se habla de maltrato hacia su esposa e hijos. Ranoque aseguró que las denuncias responden a temas económicos, y que la familia Mucutuy quiere quitarle a los niños.

“Puedo asegurarle que yo no tengo nada que ver con ningún maltrato familiar. Esas son patadas de ahogado porque quieren quitarme a mis hijos y apoderarse de ellos. Las personas que están hablando así ni siquiera estuvieron conmigo buscando a los niños mientras yo estaba mal”, dijo al asegurar que, supuestamente, las denuncias de abuso no tienen validez y ya habrían sido desmentidas por la propia menor.

El Tiempo consultó el caso con Adriana Velásquez, subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quien aseguró: “En este momento todas las denuncias y los hechos y las acciones de verificación son objeto de análisis por parte de la defensora de familia asignada por el ICBF y guarda estricta reserva”.

Además, sobre la custodia de los niños, la subdirectora de la entidad dijo que es la defensora de familia quien debe tomar la decisión y que esto tomará tiempo. La investigación sigue.

Dibujos

El comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, estuvo en el hospital y recibió dos dibujos realizados por las niñas. En el de Lesly hay un protagonista principal: Wilson, el comando canino que ayudó en su búsqueda y que estuvo con los niños por un par de días. Hoy, Wilson está extraviado en la selva.

Los dibujos, dados a conocer la anoche del domingo, arrojaron de nuevo esperanza en la pronta recuperación de los niños que sobrevivieron consumiendo una fruta conocida como juan soco; y a otra de una planta amazónica conocida como milpesos. También encontraron uno de los 100 kit que lanzaron las Fuerzas Militares, y que les duró 15 días. Así se lo narró a El Tiempo el rescatista indígena Henry Guerrero.

