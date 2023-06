“Se le atravesaron por el camino, le pusieron una bolsa en la cabeza y la subieron a una camioneta”, contó la madre de la menor abusada en Puerto Esperanza

La calma en la tranquila localidad de Puerto Esperanza se vio interrumpida con la gravísima denuncia radicada por la madre de una menor de 16 años, quien mencionó que a su hija la habían raptado y abusado, durante la mañana de este jueves.

El informe médico realizado a la menor en el Hospital de Puerto Rico reveló que tenía signos compatibles con abuso sexual y además, presentaba un pequeño hematoma en la zona abdominal, por lo que activaron el protocolo.

“Ella me llamó, diciéndome donde le habían dejado”, contó la madre de la menor en una entrevista radial. Según se reconstruyó, la menor fue secuestrada cuando salía de Educación Física, alrededor de las 8 de la mañana de este jueves, mientras caminaba por un camino terrado, de regreso a casa.

La madre de la jovencita contó que su hija va al colegio a la tarde, pero durante la mañana asiste a las clases de Educación Física. “Yo la llamaba y ella no me respondía. A las 8:25 más o menos ella me llamó y me contó lo que había pasado”, reveló la madre.

Contó que, “Se le atravesaron por el camino y le pusieron una bolsa en la cabeza. Le alzaron a una camioneta y después le largaron frente a otro colegio”. Mencionó a su vez que eran tres los delincuentes, dos descendieron para subirla a la furgoneta y el restante, iba al volante.

La mujer afirmó que los depravados hablaban “abrasilerado”, según le manifestó la víctima. “Hice la denuncia correspondiente y ahora veremos qué pasa. No tenemos ninguna información, ahora pasó al Juzgado de Iguazú. Es la primera vez que pasa esto en Puerto Esperanza”, cerró la madre en diálogo con FM Show.

