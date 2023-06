Tras una serie de ciberataques a empresarios misioneros brindan recomendaciones y claves para…

En las últimas semanas, empresarios y comerciantes misioneros fueron víctimas de ciberataques. Engañados por los estafadores, los damnificados perdieron cifras millonarias desde sus cuentas bancarias. Pese a que todo fue a través de maniobras delictivas, desde los bancos no pueden hacer nada, debido a que fueron los mismos propietarios de las cuentas quienes autorizaron las transacciones. Ante esto, la Cámara de Comercio realizó una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de estafas virtuales.Lo más importante para evitar estas estafas es siempre tener un antivirus activo y no brindar información privadas (claves y token) a ninguna página o contacto. “Hoy haces una transacción desde un celular y ya corres riesgo. Entonces, hay que empezar a tener en cuenta cuestiones como tener antivirus actualizados y seguros”, sostuvo Steffen.Tras ser asesorados por profesionales de cibercrimen e informáticos, la Cámara de Comercio de Puerto Rico brindó una serie de recomendaciones:• Mantener un antivirus vigente permanentemente.• En el momento de realizar una transferencia o pago de cualquier servicio le pide el Token más de una vez “NO” cargar la segunda sin previamente apagar su computadora y reiniciar la misma. Esta operatoria la va a realizar durante varias operaciones hasta que cuentan con la información suficiente para realizar el fraude.• Observar en agenda de proveedores si aparecen datos no reconocidos (destinatarios nuevos) en caso afirmativo eliminar los mismos. Verificar si está activo el antivirus y desinfectar la misma por un técnico.• Si la computadora quedo tildada y está pensando desenchufar la corriente y el cable de datos inmediatamente.• Estar atentos cuando pide el Cambio de Clave para verificar si están en la página oficial.• Por último, recuerde siempre tener activo un antivirus, no comentar con nadie sus contraseñas, ante cualquier duda consulte con una persona idónea en el tema.

