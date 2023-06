Empresas de transporte de pasajeros de Misiones avizoran conflictos si no les autorizan una suba de tarifas y les pagan subsidios adeudados

Cámaras empresariales del transporte público de pasajeros de Misiones advirtieron respecto a la inminencia de “conflictos que afectarán la normal prestación de los servicios”. Exigen que las tarifas aumenten 100%, se paguen subsidios nacionales y provinciales adeudados y además se actualicen los valores de esos subsidios.

“Ante la gravísima situación económica en la que se encuentran las empresas de transporte público de pasajeros de la Provincia de Misiones, las entidades empresarias que suscriben la presente alertan acerca de la inminencia de conflictos que seguramente afectarán la normal prestación de los servicios”, reza un comunicado emitido por la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Misiones (Caemtap) y la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Pasajeros de la Provincia de Misiones (Aetapp).

Los empresarios aseguran que el sector atraviesa una crisis severa y la atribuyen a dos factores: supuestos atrasos en el pago de subsidios nacionales y provinciales y falta de actualización de la tarifa.

“Las empresas se encuentran totalmente descapitalizadas y endeudadas, inmersas en una situación de extrema gravedad conducente a la quiebra del sector. Resulta imposible continuar en esta situación, agravada por el reclamo salarial existente, que se encuentra en una conciliación obligatoria”, afirman.

A la Nación le exigen “el pago inmediato de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2023, del fondo compensador Nacional, comunicando el motivo de la demora actual”.

Afirman además que la Provincia no ha abonado la compensación correspondiente a marzo de 2023 y no actualiza los montos desde enero de 2022. “Incumpliendo así con el compromiso asumido con las empresas del incremento del 100% las compensaciones provinciales para así también respetar el acuerdo suscripto con la Nación, que aún no ha terminado de abonar la compensación nacional de enero y no ha pagado febrero de 2023”.

Señalan además que la tarifa de servicios interurbanos provinciales “se encuentra atrasada en un 100% de la actualmente vigente, para recuperar las pérdidas del año 2.023, solicitando su actualización en ese porcentual”.