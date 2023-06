Posadas | La próxima semana definirán la fecha de la audiencia pública para actualizar las tarifas de taxis

El Honorable Concejo Deliberante de Posadas recibió un proyecto que convoca a una nueva audiencia pública para discutir las tarifas de taxis y remises. Daniel “Colo” Vancsik, presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito, detalló el proceso de evaluación, el cual buscará el consenso entre todas las partes.

Daniel «Colo» Vancsik- LT4 Misiones Radiodifusora

La Comisión de Transporte y Tránsito del Concejo Deliberante de Posadas, anunció hoy el ingreso de un proyecto para la convocatoria a una nueva audiencia pública. Esta reunión tiene como objetivo discutir la tarifa de taxis, un tema que, por ordenanza, se debe revisar cada seis meses. Este documento será enviado a comisión para su evaluación.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito, Daniel “Colo” Vancsik, explicó cómo se tratará el tema: “Hoy va a ingresar y va a Comisión para hacer la readucación tarifaria de taxis, eso se hace cada seis meses. Se va a tratar recién la semana que viene, y vamos a poner la fecha para hacer la audiencia pública”. Añadió también que la comisión espera “hablar con todas las partes” en este proceso.

“Cada seis meses se hace la audiencia, el llamado, audiencia pública, para escuchar a todas las partes y la readucación tarifaria que corresponde a la ordenanza. Está todo solucionado, todos los puntos que hemos trabajado, ahora se está haciendo la parte legal de los artículos”, detalló Vancsik.

De esta manera, las fechas para la audiencia pública serán establecidas una vez que el proyecto sea tratado en la reunión de Comisión. A partir de allí, comenzará la consulta con los representantes de los propietarios de taxis y de las empresas, quienes determinarán los posibles aumentos en las tarifas de taxi.

Respecto a la situación de Uber en relación con los taxis, aclaró que “eso está articulado desde el año pasado, nosotros hemos hecho una ordenanza en la cual para poder funcionar tiene que tener las mismas condiciones que taxis y remises, por eso ya se llevan secuestrados más de 100 Uber”, advirtió.

Si bien existe la ordenanza, el presidente de la Comisión de Transporte, confirmó que el Consejo Deliberante no recibió ninguna solicitud oficial por parte de Uber: “desde el Consejo no hemos recibido absolutamente nada, no sé si por la parte del ejecutivo, pero la verdad que nosotros todavía no”, manifestó.

