Rusia multa a WhatsApp por no borrar contenidos prohibidos

(Reuters) - Un tribunal ruso multó el jueves al servicio de mensajería WhatsApp con 3 millones de rublos (37.080 dólares) por no eliminar contenidos prohibidos, su primera multa en Rusia por esa infracción.

Aunque la empresa matriz de WhatsApp, Meta Platforms Inc , fue prohibida el año pasado en Rusia por ser una organización “extremista”, la aplicación de mensajería —muy popular en Rusia— no se había enfrentado anteriormente a sanciones por no eliminar información prohibida.

Otros servicios de Meta, Facebook e Instagram —ahora prohibidos en Rusia—, han sido multados por contenidos, al igual que Twitter y Google, de Alphabet .

WhatsApp, sin embargo, ya ha sido multada anteriormente por su supuesta negativa a cumplir la ley de datos rusa y almacenar los datos de los usuarios rusos en servidores del país.

