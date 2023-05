Tiene 19 años, dice ser virgen y está embrazada: «Sentí presencias sobrenaturales en mi habitación»

La joven colombiana asegura que un espíritu es responsable de su embarazo.

Una joven de 19 años de la localidad de Malambo, Colombia, de una forma insólita, ha afirmado que nunca ha tenido relaciones sexuales con un hombre, pero está embarazada. La chica asegura que un espíritu es responsable de su embarazo.

El increible caso fue dado a conocer por el medio de comunicaciones de la localidad de Malambo, el cual cuenta con más de 27 mil seguidores en Facebook.

Aunque suene increible esto sucedió, la joven habría explicado que después de experimentar extraños sueños y sentir presencias sobrenaturales en su habitación, se dio cuenta de que estaba embarazada. Los médicos, sin embargo, han desestimado su afirmación y han sugerido que podría haber mantenido relaciones sexuales sin darse cuenta o estar en negación.

Se debatió en las redes sociales

“Yo no he estado con ningún hombre, de repente dejé de menstruar y mi mamá me llevo al centro de salud a chequeo y salí embarazada”, declaró la mujer.

El caso ha causado revuelo en las redes sociales, donde muchos han expresado su opinión sobre la creencia de la joven en el espíritu como culpable de su embarazo. Para algunos, la explicación es inverosímil, mientras que otros han mantenido una mente abierta sobre el fenómeno: “Yo digo que es algún mal que me hicieron para que yo quedara embarazada”.

La historia de la joven parece sacada de una película de terror (o de comedia), pero lo cierto es que el caso ha provocado un intenso debate en la opinión pública. La joven ha afirmado que está decidida a tener al bebé y que cree que «él o ella» tendrá un propósito especial en la vida.

Preocupante situación

A la par de esta graciosa e insólita situación hay una situación que preocupa en Colombia: el embarazo adolescente. Las estadísticas revelan que en el año 2021 se registraron 106.381 nacimientos de niñas y adolescentes entre los 14 y los 19 años. Además, los nacimientos de niñas menores de 14 años aumentaron un 43% entre 2020 y 2021, y se registraron un total de 4.708 partos de niñas entre 10 y 14 años en todo el país durante el año pasado.

Los datos son alarmantes no solo por la cantidad de embarazos adolescentes, sino también por los riesgos que conlleva para las madres jóvenes y sus hijos, ya que los bebés nacidos de madres menores de 20 años tienen un 50% más de posibilidades de sufrir muertes prenatales que los nacidos de madres entre 20 y 39 años.

La situación del embarazo adolescente en Colombia es un problema que requiere una atención urgente y una solución efectiva. Es importante garantizar el acceso a educación sexual y reproductiva, así como a métodos anticonceptivos y servicios de salud para prevenir embarazos no deseados y proteger la vida y salud de las jóvenes madres y sus hijos.