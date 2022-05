El perturbador documental que es tendencia en Netflix: la historia real de un médico que embarazó a 94 mujeres

“Nuestro Padre” es el documental que es tendencia en Netflix. Su trama es escalofriante, se estrenó esta semana y de manera veloz se posicionó entre las producciones más vistas de la plataforma.

La plataforma no para de sumar grandes producciones a su catálogo y en los últimos días uno de ellos se convirtió en una de las más vistas. El perturbador documental que es tendencia en Netflix es “Nuestro Padre”, dirigido por Lucie Jourdan. La historia repasa en detalle un recordado escándalo en torno a un especialista de fertilidad con conductas muy perturbadoras.

El documental en cuestión ha recibido comentarios muy positivos por parte de la crítica y de los suscriptores de Netflix, quienes no paran de recomendarlo en redes sociales. La mayoría coincide en que se trata de un «retrato vívido y perturbador» y que el documental es «irresistible y de visión obligatoria».

El escalofriante documental actualmente se ubica como la segunda película más vista de Netflix en todo el mundo. De esta manera, Netflix vuelve a anotarse un arrasador éxito apostando por los documentales que no paran de llegar a su catálogo.

Sinopsis del perturbador documental que es tendencia en Netflix y que dura 2 horas

El documental de origen estadounidense, sigue la historia del médico especialista en fertilidad, Donald Cline, que engendró más de 50 hijos mediante la inseminación artificial ilegal de su esperma en mujeres que contrataban sus servicios.

La historia salió a la luz en 2016 después de que uno de sus hijos inseminados se pusiera en contacto con un canal de noticias local. Desde entonces, la historia de los hermanastros ha dado la vuelta al mundo y ha arrojado luz sobre las malas prácticas utilizadas por los médicos de fertilidad.

Fue gracias a este suceso que se marcó un antes y un después en la historia de los delitos en materia médica, pues a pesar de lo que hizo Cline, solo recibió un año de prisión.

“Después de que una prueba de ADN le revela que tiene varios medios hermanos, una mujer descubre un oscuro plan que involucra a un popular médico y donaciones de esperma”, reza la sinopsis oficial disponible en Netflix desde el pasado 11 de mayo.

Nuestro Padre, una historia real

Entre la década de 1970 y 1980, el Dr. Cline inseminó con su propio esperma al menos a 50 mujeres, a quienes engañaba diciéndoles que los donantes provenían de residentes de laboratorios médicos.

Fue así como, con el tiempo, más de 90 personas afirmaban ser sus hijos. Jacoba Ballard es una de ellas. Apenas descubrió lo que había pasado, buscó a sus medios hermanos en redes sociales. Su labor y también deseo de conocer la verdad llevaron a juicio al médico en 2016.

Cline se declaró culpable ante la justicia y le quitaron su licencia como doctor, pero esto no tuvo gran impacto en su vida, ya que él se había retirado de la medicina desde 2009. Las autoridades también le dictaron un año de prisión y los fiscales de Indiana aseguraron que no pudieron condenarlo por más tiempo porque en ese estado no hay una ley que castigue los delitos en materia de fertilidad, un vacío legal que desprotegió a las víctimas.

A pesar de que no le dieron una gran condena como querían, su caso se volvió tan mediático que se logró promover una iniciativa de ley con la que se busca castigar a los médicos que engañen a los pacientes de las clínicas dedicadas a este tipo de prácticas.