Una cámara de seguridad, la clave para la detención de la ex pareja de la periodista asesinada en Corrientes

Griselda Blanco (45) fue estrangulada en su casa. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, aunque allegados a la víctima aseguraron que había recibido amenazas por denunciar a un comisario y mala praxis

La ex pareja de la periodista Griselda Blanco, hallada estrangulada en su casa de Curuzú Cuatiá, Corrientes; continuaba detenido este domingo mientras los investigadores intentaban establecer si el crimen de la comunicadora social fue un femicidio o estuvo vinculado a las denuncias que había realizado. Por lo pronto, una cámara de seguridad es una clave contra el sospechoso apresado, de 54 años.

El expediente, por el momento bajo secreto de sumario, es investigado por la fiscal María José Barrero Sahagún, titular de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac), quien ordenó la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA) luego de tomar conocimiento de las denuncias públicas de Blanco sobre supuesto mal desempeño de la Policía local.

El cadáver de Griselda yacía sobre el piso boca arriba del comedor de su casa y tenía signos de haber sido golpeado en el rostro. Alrededor de su cuello había una soga, sin embargo, no hallaron los investigadores de donde podría haberse colgado, explicaron las fuentes consultadas. Además, la puerta de ingreso estaba sin llave y tampoco había signo de que hubiera sido violentada.

Pero hubo un detalle que capturó su atención de los investigadores: la víctima tenía cabellos en sus manos que no parecían ser de ella y había manchas de sangre que estaban algo alejadas de donde quedó el cuerpo, precisaron los voceros del caso.

Con todos esos indicios y con la PFA ya involucrada en la causa, se allanó la casa del detenido. De allí, los peritos se llevaron ropa, una computadora y memorias de almacenamiento externo.

Fuentes consultadas por la agencia de noticias Télam indicaron que, si bien no se descartan ninguna de las hipótesis para el móvil del crimen, todos los indicios apuntan a que fue un femicidio, por lo que el expediente quedó caratulado como “homicidio” hasta establecer el vínculo exacto entre la víctima y el aprehendido. En tanto, se aguarda el resultado de la autopsia, que se hará en la Morgue de la capital correntina.

Denuncias

Mientras, fueron varios los que vincularon el homicidio de la periodista a las denuncias públicas de Blanco, entre ellos, uno de sus hijos y su abogada.

De acuerdo a la información brindada por el medio local El Litoral, colegas cercanos a la mujer indicaron que había recibido fuertes amenazas durante los últimos días; mientras que el Canal 6 de Posadas señaló que “tenía roces con las autoridades policiales de la ciudad”.

La sospechosa muerte de Griselda Blanco, que se presentaba en sus redes como una comunicadora social que “informa con la verdad y asiste al pueblo con la solidaridad de la gente”, generó una enorme tristeza entre sus seguidores -tenía más de 5.000- y la comunidad local, que la admiraba por su compromiso y trayectoria.

Lautaro Cesani, uno de los hijos de Blanco, dijo a Télam que el cuerpo de Griselda fue encontrado por uno de los hermanos de su madre, quien ya presentó declaración ante la fiscal, al igual que la madre de la víctima. “No creo que femicidio sea el calificativo que haya que darle a esto”, destacó el joven. Y sobre la detención del ex de su madre, agregó: “Como en cualquier pareja se tienen problemas, pero no para llegar a este extremo… No creo que haya tenido algo que ver con esto, aunque aclaro que estamos esperando las pericias y los resultados”.

Cesani, a su vez, confirmó que su madre le había pedido que contacten a la abogada Silvia Casarrubia en caso de que le pasara “algo” y lo vinculó con la cobertura que hizo Blanco sobre supuestos abusos en la Policía de la provincia. “De esta persona (un comisario denunciado por presuntos abusos) recibió amenazas para que no hablara, que no dijera nada”, subrayó el hijo de la víctima.

Por último, remarcó que su madre tenía dos teléfonos, “uno con el que transmitía y otro con el que pasaba música” y solamente se encontró uno, “el menos importante, porque el que desapareció era con el que más se comunicaba”.

Por su parte, Casarrubia, quien asesora a los hijos de la víctima, precisó a la agencia Télam que Griselda “expuso en una transmisión en vivo una situación de acoso sexual dentro de la Policía de Corrientes en la que era denunciado un comisario”. Y contó que ese oficial el 22 de marzo pasado “le mandó una carta documento a través de una abogada, solo a ella, no a los demás medios en los que se reprodujo la noticia”.

En tanto, desde la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) exigieron a la Justicia “una investigación transparente para el esclarecimiento urgente del hecho”. ”Expresamos nuestra profunda preocupación por el fallecimiento de la periodista Griselda Blanco en Curuzú Cuatiá, afiliada a la Asociación de Prensa de Corrientes. La compañera venía denunciando mala praxis en el hospital local y al poder político y policial”, expresaron en sus redes sociales.

La Asociación de Periodistas de Corrientes (APC) también emitió un comunicado en que pidieron por el esclarecimiento de la muerte de Blanco. “Desde la APC urgimos el esclarecimiento de las circunstancias y las causas del deceso, lo cual es investigado por la Justicia”, señalaron en la misiva.

Fuente: Infobae.