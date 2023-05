Continúa la intensa búsqueda de la adolescente de 14 años desaparecida en Corpus

Yésica Benítez, una adolescente de 14 años, fue vista por última vez el jueves 11 de mayo en Corpus y la búsqueda se intensifica a medida que pasan los días. Su madre, Griselda, relató las circunstancias de su desaparición, y mencionó un posible nuevo novio como la hipótesis principal que investigan las autoridades. Sin embargo, la preocupación crece mientras no hay rastro de la menor.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/05/05-16-RedCiudadana-Griselda-Ramirez-Buscan-adolescente-en-Corpus-8.45.mp3

Griselda Ramírez- Red Ciudadana

La búsqueda de Yésica Benítez, una adolescente de 14 años que desapareció en Corpus, continúa intensificándose. La joven fue vista por última vez antes de su clase de Educación Física. Su madre, Griselda Ramírez, estuvo incansablemente buscando a su hija en diferentes partes de la localidad.

«Desde el jueves que mi hija está desaparecida, no tenemos ni una pista, ni un dato confirmado de dónde puede estar», expresó Griselda. La preocupación crece a medida que las horas pasan sin rastro de la adolescente.

Griselda recordó que el día de la desaparición, Yésica se comportó de manera extraña. «Ella quería ir sola a mi casa, yo noté que estaba ansiosa», explicó aclarando que se estaban alojando en una vivienda cercana a la escuela para que la joven pueda asistir a clases debido a que el domicilio quedaba a 4 kilómetros. La madre relató que su hija insistía en ir a su casa y parecía estar esperando algo, aunque no tenía celular.

La última vez que Griselda vio a Yésica fue poco antes de que la adolescente debiera ir a su clase de educación física. «Me preguntó qué hora era, le respondí y luego ella salió», contó la mujer manifestando que ese fue el último intercambio de palabras que tuvo con su hija.

Cuando la madre fue a buscar a su hija para llevarla a la escuela, la joven ya no estaba. «No me contesta, ahí me levanto y la empiezo a buscar», dijo Griselda, quien fue informada por un vecino que Yésica había salido por su cuenta.

A pesar de las intensas búsquedas y las distintas pistas, no hay información certera sobre su paradero. Griselda mencionó una versión que circula: «Hay una pista que supuestamente se la vio en un lugar con un chico de entre 19 y 20 años, y es lo que ahora se está siguiendo», afirmó la mamá refiriéndose a una de las hipótesis que investiga la policía.

También recordó que la joven había terminado con su novio recientemente. «Ella de un día para el otro le cortó a este novio», detalló. La progenitora sospecha y teme que su hija estuviera viendo a otro muchacho en secreto, dado que le advirtió que «no le iba a permitir otro novio muy pronto» y a partir de ese momento notó un comportamiento poco habitual.

Esta versión se sostiene debido al testimonio de las compañeras de la muchacha, que según declaró la madre, hablaron de «un nuevo novio en Roca» pero no saben mucho más sobre esta persona.

La desesperación aumenta mientras continúa la búsqueda de la menor que ahora se está desarrollando en Jardín América. La policía local y la comunidad están trabajando juntos para localizar a la adolescente desaparecida. Mientras tanto, Griselda Ramírez aguarda con la esperanza de que su hija regrese a casa sana y salva, por lo cual pidió que ante cualquier rastro no duden en avisar a las autoridades más cercanas.

