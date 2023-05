Corpus | Buscan a una joven de 14 años desaparecida desde hace 4 días

Yesica Noemí Benítez, una joven de 14 años, se encuentra desaparecida desde el jueves a las 14:00 en Corpus. Griselda, su madre, afirma que nunca llegó a la escuela ese día, ya que tenía que llevarla y recogerla. Yesica no llevaba consigo su celular ni ningún abrigo. Griselda niega haber tenido una mala relación con su hija.

¿Ella fue de educación física o nunca llegó?

Griselda Ramírez: No, nunca llegó, porque encima yo tenía que llevarla y traerla. Y ella lo que hace se me adelantó, porque la última hora que nosotros hablamos era 13:24, que ella me dice, mami, ¿Qué hora es? Y yo le digo, son 13:24. Y ella me dice, ah, pero es temprano. Y le dije que igual yo tenía que llevarla y la retiraba. Eso fue lo último que hablé con mi hija.

¿Y el celular de Yesi?

GR: No, no, ella no llevaba celular, incluso no llevaba abrigo, no llevaba nada.

¿Puede que tuviera algún noviecito que usted no conociera, con el que escaparan, puede ocurrir?

GR: Es que esa puede ser, esa es mi pregunta. Bueno, si Yesi llega a escuchar, si ella está con un noviecito o algo, que me haga saber que ella está bien, porque mi preocupación es si ella está bien, no sé, si está en un lugar que no quiere estar, si le pasó algo. Porque ella anteriormente sí tenía un noviecito que yo le dije que podía, fuimos los dos padres, hablamos con los chicos, todo eso, era un novio oficial. Ella 15, 20 días después le cortó al novio, dijo que no quería más salir con él, no le gustaba. Entonces yo lo que le digo a mi nena es, bueno, vos no me vas a andar de novio en novio. Y yo no sé si ese fue mi error.

¿Qué le diría a Yesi si la está escuchando Griselda?

GR: Si ella está escuchando o con el que ella está, por favor, que me haga saber, que me llame, que me diga, mami, estoy bien, ella sabe cómo yo soy, yo me enojo un ratito, no me encanta eso, ella sabe que es mi adoración y que siempre me preocupo por su seguridad.

¿No había una mala relación en casa?

GR: No, no, nosotras estábamos bien. Por ahí, un ratito si tengo que llamar la atención como madre o algo, pero después ya está.

