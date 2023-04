A más de una semana de la desaparición de Pedro en los Helechos, rastrillan la zona para hallar rastros de su paradero

Pedro Wojtowicz, lleva desaparecido más de una semana. Jonathan De Souza, encargado del área de prensa, explicó que según un testimonio, Pedro fue visto con su moto en el costado de la ruta provincial número 5, tres días después de su desaparición. Actualmente no hay información, la policía está colaborando con voluntarios independientes, incluidos bomberos con perros entrenados, para buscarlo.

Radio Republica – Jonathan De Souza

Contanos de las últimas acciones que realizó la policía en la zona y si hubo alguna novedad.

Jonathan De Souza: Sí, dentro de los trabajos de búsqueda, estos últimos días se estuvo implementando un trabajo más amplio, colaboración con todas las comisarías y las unidades especiales que pertenecen a la unidad Regional 2, contando con casi 100 efectivos trabajando en lo que es la zona rural de los helechos, de donde es oriundo Pedro.

Y es que viendo lo que es el campo, las otras localidades vecinas, Jamellino, Panambí también, zona costera, se está haciendo un fuerte rastrillaje también por esa zona, ya que teníamos como dato que a Pedro era una persona que le gustaba mucho la pesca, que era una de sus actividades que realizaba con cotidianidad.

También se dio aviso a los sectores de las unidades regionales que están cerca de acá, la unidad Regional 2, la unidad Regional 6 de Leandro N. Alem y la unidad Regional 11 de Aristóbulo del Valle, que son limítrofes a lo que corresponde a nuestro ámbito jurisdiccional. También se dio aviso a la Policía de Brasil, para que esté atento a lo que es la zona costera y fundamentalmente se está enfatizando también a la sociedad, por medio del Departamento de Defensa, por las diferentes entidades de radio, de medios de comunicación.

¿Quién fue la última persona que lo vio? ¿Cuál fue el último dato sobre haberlo visto con su moto?

JDS: Sí bien hoy por ahí estamos analizando como dato, como un último testimonio que se pudo recabar, fue de un vecino que se inicia aproximadamente a 3 kilómetros de lo que es la Chacra, donde vive Pedro. El mismo lo había visto este pasado lunes 27, a eso de las 6 de la mañana aproximadamente, donde recuerda que se estaba yendo, lo había visto a Pedro con su motocicleta a la vera de la ruta provincial número 5.

¿Él está convencido de que era Pedro?

JDS: Según los testimonios que se pudo hablar con él, sí, y lo reconoció por su aspecto físico, convengamos que allá el lugar es grande, pero se conocen entre todos, como en la zona rural, los vecinos de Chacra, digamos, y el hombre sí estaba seguro de que era él.

¿O sea, desapareció el 24 Pedro y se lo vio el 27?

JDS: En realidad desapareció el 24 y luego una vecina de allí del Palacio de Alvetroncho, que es la zona cercana del domicilio de Pedro, le había visto también, dijo que pasó con su motocicleta y lo saludo. Y después como último dato, el día 27 el vecino lo había visto a él a primera hora de la mañana al costado de la ruta con su motocicleta.

¿Y hubo algún otro testimonio, digamos, porque de todos modos es curioso, digamos, que haya salido sin su documentación, que estando cerca no haya vuelto a su casa?

JDS: Hasta el momento no se está manifestando nada preciso respecto a lo que es más datos en relación a si le vieron o no. Sí se está manejando en ciertos lugares, donde él solía protestar, era una persona que le gustaba la actividad de pesca, le gustaba salir, hacer campamento. Pero hasta el momento más testimonios que lo hayan visto, no tenemos.

¿Y pudo haber hecho algo similar antes, esto de salir e ir de pesca o de campamento por varios días sin dar aviso?

JDS: Los vecinos y su mujer, dicen que era una persona que no contaba mucho su actividad. Es decir, si bien sabemos que era algo que le gustaba a él, solía irse de pesca, pero no era por un lapso tan largo de días. Era pasar una noche o dos días máximo y ya retornaba de nuevo hacia su domicilio.

Bueno, ojalá entonces prontamente haya novedades, ¿no? Hay un gran despliegue de policías, no solamente en todas las zonas, sino también en estos lugares donde solía frecuentar, ir a pescar, etc.

JDS: Sí, exactamente. Gracias a Dios estamos trabajando también con colaboración de lo que es el personal independiente, acá de bomberos voluntarios, que me faltó detallar. Los mismos cuentan como parte de sus recursos, tienen canes adiestrados, que son utilizados para este tipo de eventos que se producen. Lo que sí se está adentrando mucho en lo que son las zonas de monte acá, una zona de pesca, vegetación, donde viven ellos, y se está haciendo digamos un rastrillaje por zona y se va como marcando cada sector, se va haciendo un tipo de ciclo para envolver toda la zona en sí.

¿Complica la lluvia?

JDS: Complica, pero no saca las ganas de seguir con la búsqueda. Gracias a los testimonios nos da esperanza de que él en algún lugar está, que se halla bien. Ahora acá en Oberá, por ejemplo, la lluvia es tranquila, lo que se puede dificultar es el acceso a ciertos lugares, porque en la zona hay muchos parajes, hay lugares que vehículos no pasan, pero contamos también con la ayuda de la unidad regional 2, con la la división de derechos rurales que cuenta con 7 caballos, que también están siendo parte de lo que es el operativo de rastrillaje, y gracias a ello se puede continuar medianamente normal, utilizando a estos animales que están preparados para este tipo de terreno.