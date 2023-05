Eldorado | La empresa ETCE fue adquirida por Kenia del Grupo Horianski

Después de brindar servicios a la ciudad de Eldorado por casi ocho décadas, la Empresa de Transporte de Colectivos de Eldorado (Etce) ha dejado de ser propiedad de la familia Tiemesmann y Arenhardt. La empresa ha sido vendida a la firma Kenia del grupo Horianski debido a varios desfasajes en la economía empresarial, incluyendo un balance económico que no dio buenos resultados.

Diego Giménez, chofer y delegado de UTA en ETCE, habló sobre la transacción en una entrevista con Stop en Línea. Aunque no se han anunciado cambios específicos, se espera que haya algunas modificaciones. Giménez explicó que el boleto familiar, que permitía a los familiares de los propietarios viajar gratis, era un gesto del dueño anterior y no estaba cubierto por ninguna ley. Aunque no se sabe si los nuevos administradores mantendrán ese beneficio, también había otros beneficios para los usuarios, como descuentos funerarios y escolares, que podrían ser eliminados.

Según Giménez, la situación salarial de los trabajadores ha sido resuelta y el servicio se garantiza al menos hasta el quinto día hábil del próximo mes. «Han cobrado los cuatro choferes sus sueldos por lo que el servicio es normal. Percibieron sus salarios los cuatro choferes de Eldorado como también los de Wanda que había más y eran de la misma empresa«, afirmó.

La empresa de transporte es una parte integral de la comunidad y su cambio de propiedad puede tener un impacto significativo en los residentes de Eldorado y las áreas circundantes. Aunque no se sabe exactamente qué cambios traerá la nueva administración, los residentes pueden esperar algunos ajustes en los servicios ofrecidos y en los precios.

El hecho de que ETCE haya brindado servicios a la ciudad durante tanto tiempo es un testimonio de su compromiso con la comunidad y su capacidad para adaptarse a los cambios en el mercado. Con la nueva administración, la empresa tendrá la oportunidad de seguir creciendo y prosperando en los próximos años.