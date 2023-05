Misiones | Una candidata a intendente de La Cámpora sacó un voto: se siente engañada y no sabe qué pasó con los fondos

“Vamos a decir la verdad, me usaron para retirar esa plata”, aseguró Patricia Robi, la candidata a intendente de Tres Capones que recibió un solo voto. Aseguró que su hermano le había solicitado que prestara su nombre para que figurara como candidata suplente a concejal y luego se encontró como candidata a intendente.

Una vez realizado el escrutinio provincial, llamó la atención el caso de una candidata a intendente que recibió un solo voto. Se trata de Patricia Robi, de Tres Capones, quien asegura que fue engañada por su hermano, quien -siempre de acuerdo al relato de la candidata- le pidió que prestara su nombre para completar una lista de aspirantes a concejal, en carácter de suplente, pero luego se encontró como candidata a intendenta. Afirma que nunca recibió nada de dinero para la campaña, tampoco le dieron ningún tipo de acompañamiento..

“A mí realmente me usaron, porque yo no recibí nada, supuestamente mandan la plata para la campaña, de eso no recibí nada”, explicó la candidata a Radio News Misiones.

La mujer explicó que sí cedió su nombre, pero le aseguraron que participaría en las elecciones, pero como concejal. “Mi hermano y mi cuñado, me llaman un domingo y me dicen: Patricia, será que salís con nosotros en una lista de suplentes, ya tenemos la lista, faltaría un solo suplente. Por esto, le pregunto si no me van a molestar por eso, porque no entiendo nada de política. Él me responde que no pasa nada que ya tenemos la lista, entonces dije que sí”, describió Robi.

Así también, explicó que solo firmó una planilla que le trajo su hermano, no siguió todo el proceso correspondiente. “Unos días después me hace firmar una ficha que decía todos los nombres de los candidatos que estaban, vino y me dijo firmá acá y llevamos la lista”, explicó la joven.

Además, al no estar enterada de que participaba como candidata a intendente, no hizo ningún tipo de campaña. “No hice campaña, no anduve por la calle pidiendo que me voten”, afirmó.

Su único contacto con algún acto de campaña, fue un video que le enviaron de un automóvil con reproducía un jingle. “Solo un día vi, yo escuché porque me mandaron un video con la publicidad, pero nada yo no escuché nada”, dijo Patricia.

Por otra parte, cuando acudió a votar no tenía ningún voto suyo, “yo entré adentro y no había nada, no estaba mi voto”. Es por esto que el único que recibió fue uno que le dio su hermano “para recuerdo”.

Por último, remarcó que la situación le afectó porque su caso se volvió viral y se convirtió en una burla. “Me quedé re mal, porque fui soy seré siempre una burla para toda la provincia y hasta donde llegue”, declaró.

candidata a intendente que sacó un voto