Transición energética: una oportunidad para cerrar brechas de género en el acceso a la energía y aprovechar las capacidades de las mujeres

La Primera Conferencia Latinoamericana de Mujeres y Energía: Capacidades de cambio, Empoderamiento, Género y Energía (CEGEN 2023) se realiza en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile. Su objetivo central es contribuir al desarrollo de acciones para avanzar en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en los sectores de energía.

La transición energética que se está impulsando en los países de América Latina y el Caribe es una oportunidad única para cerrar brechas de género en el acceso a la energía y aprovechar las capacidades de las mujeres, así como promover el desarrollo profesional en este ámbito y en el de la toma de decisiones de política energética, coincidieron autoridades y expertos en la apertura de la Primera Conferencia Latinoamericana de Mujeres y Energía: Capacidades de cambio, Empoderamiento, Género y Energía (CEGEN 2023) que se realiza en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile.

El inédito evento es organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Ministerio de Energía de Chile y el Ministerio de Economía y Acción Climática de Alemania (BMWK) a través de la Energy Partnership Chile – Alemania, junto a la Agencia de Cooperación Alemana Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Su objetivo central es contribuir al desarrollo de acciones para avanzar en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en los sectores de energía para reducir las brechas de género y garantizar un acceso inclusivo y sostenible.

De izquierda a derecha: el Ministro de Energía de Chile, Diego Pardow; la Ministra de la Mujer de Chile, Antonia Orellana; el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs; la ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet; y la Embajadora de Alemania en Chile, Irmgard Maria Fellner (foto: CEPAL).

Fue inaugurado este miércoles 10 de mayo por el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs; el ministro de Energía de Chile, Diego Pardow; la ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, Antonia Orellana; la Embajadora de Alemania en Chile, Irmgard Maria Fellner; y el Encargado de Alianzas Energéticas con Latinoamérica del Ministerio de Economía y Acción Climática de Alemania (BMWK), Georg Maue.

En sus palabras de bienvenida, el secretario ejecutivo de la CEPAL señaló que es fundamental tener en cuenta que las mujeres tienen un papel importante en el uso, acceso y aprovechamiento de la energía, y por ello, avanzar hacia la igualdad de género y asegurar la autonomía de las mujeres es urgente.

“Según datos de la CEPAL, 16,1 millones de personas no tienen acceso a la electricidad y 77 millones no tienen acceso a sistemas de cocción limpia sino que usan leña y carbón, siendo las mujeres, niños y niñas las personas más afectadas por esta situación. Esto se debe a la sobrerrepresentación de las mujeres en los hogares de menos ingresos, la desigual carga de trabajo doméstico no remunerado y a los roles de cuidado asignados tradicionalmente a las mujeres”, indicó José Manuel Salazar-Xirinachs.

Agregó que las mujeres enfrentan barreras para acceder al empleo y capacitación en el sector energético, lo que está relacionado con su limitada participación en áreas como la ingeniería, la tecnología, la investigación y el desarrollo en energías renovables.

“Para cerrar estas brechas de género, es necesario fortalecer la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones y potenciar su participación en las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como en la planificación y diseño de políticas energéticas, pues su contribución es fundamental para impulsar procesos de desarrollo a nivel nacional y regional”, precisó.

“En la CEPAL y otros organismos e instituciones de la región estamos trabajando intensamente en la promoción de la igualdad de género en general, y en particular en el acceso y uso de la energía. Aún queda mucho trabajo por delante de parte de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado”, enfatizó el máximo representante de la CEPAL.

Por su parte, el Ministro de Energía de Chile, Diego Pardow, declaró que las energías renovables no solo generan ciudades más limpias, sino también economías y sociedades más justas e inclusivas. “Actualmente, en el sector energético de Chile, solo un 23% de los trabajos son ocupados por mujeres, pero ese promedio es engañoso ya que la cifra puede llegar apenas al 10% en el caso del sector de operaciones y directorios de empresas”, puntualizó.

En tanto, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, Antonia Orellana, indicó que en Chile se está trabajando para que industrias relativamente nuevas, como la del hidrógeno verde y el litio, incorporen desde el inicio a las mujeres “y no tengamos que estar corriendo detrás de una cultura corporativa excluyente”, declaró.

La Embajadora de Alemania en Chile, Irmgard Maria Fellner, recordó que en la lucha contra las crisis actuales, como el cambio climático y el hambre, no se puede excluir a la mitad de la población, es decir, a las mujeres. “Necesitamos los conocimientos y las habilidades de la sociedad completa”, insistió.

Asimismo, el Encargado de Alianzas Energéticas con Latinoamérica del Ministerio de Economía y Acción Climática de Alemania (BMWK), Georg Maue, reafirmó el compromiso de Alemania con la igualdad de género y detalló las iniciativas de su país tendientes a promover la incorporación de más mujeres en el sector energético.

Tras la sesión inaugural, la ex Presidenta de Chile Michelle Bachelet Jeria, y la Rectora de la Universidad EAN de Colombia y líder en diversidad de género en la región, Brigitte Baptiste, ofrecieron charlas magistrales sobre los temas de la conferencia.

En su presentación, la ex presidenta Michelle Bachelet enfatizó la relación que existe entre la igualdad de género, la Agenda 2030 y sus Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), que llaman en general a respetar el medio ambiente y poner en el centro la igualdad y dignidad de las personas, así como las implicancias que tiene frente a la mayor amenaza de la humanidad: la triple crisis planetaria (cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad).

“Debemos enfrentar la desigualdad de género e identificar cuáles son aquellos nudos estructurales que tenemos que desatar. Hay que demostrar que garantizar los derechos de las mujeres no solo es justo, sino también inteligente y fundamental”, declaró.

Por su parte, la rectora de la Universidad EAN de Colombia, Brigitte Baptiste, habló sobre la importancia de la transición energética en la región, aunque advirtió que en América Latina y el Caribe se ha enfocado mucho en la descarbonización a pesar de no ser una de las regiones que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero.

“Hay que pensar cómo las matrices energéticas que están cambiando responden a las prioridades sociales, más que a las prioridades de competitividad o de compromisos internacionales globales…. La urgencia de la transición no puede hacer que borremos con el codo lo que hemos venido construyendo en materia de igualdad de género. Es importante que la ‘gran diversidad de diversidades de género’ existente en los países de América Latina y el Caribe se pueda visibilizar en los procesos de transición energética que se están llevando adelante”, advirtió.

La Conferencia CEGEN 2023 continuará con paneles que abordan la transversalización de género en materias energéticas, la educación y brechas en los programas de estudio de niñas y mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (carreras STEM, por sus siglas en inglés), las barreras de género en el mundo laboral del sector energético de innovación, y la construcción de capacidades de cambio y experiencias en varios países de la región.