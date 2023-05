El excampeón de lucha grecorromana, Santiago Pissani, sería indagado este lunes por la golpiza al delivery en Posadas

El empresario y excampeón de judo y de lucha grecorromana, Santiago Pissani (55), sería trasladado desde la comisaría Tercera hacia el Juzgado de Instrucción Dos durante la jornada del lunes para prestar declaración indagatoria.

Después de cuatro días prófugo, Santiago Pissani se entregó a la Justicia el pasado viernes, acompañado de su abogado. Automáticamente, fue alojado en una celda de la comisaría Tercera, sobre avenida Uruguay, en la capital provincial.

Acorralado por la Policía de Misiones y fuerzas federales, el empresario se inclinó por ponerle fin a su rebeldía y presentarse ante las autoridades, donde deberá responder por una causa por lesiones y amenazas a un joven moto delivery.

Según mencionaron fuentes consultadas, el Juez de Instrucción Dos, Juan Manuel Monte, le negó la eximición de prisión a Pissani y quedó formalmente detenido, a la espera de ser citado a prestar declaración indagatoria, donde podrá defenderse de las acusaciones o bien mantenerse en silencio, sin que ello presuponga su culpabilidad.

La División Investigaciones de la Policía allanó los domicilios del empresario textil durante la semana, pero sin resultados positivos. El último viernes, cerca de las 9 horas, el Juez Monte ordenó la inspección de dos propiedades de Pissani, una en Itaembé Guazú y la otra en Costa Mango, ambas en el oeste posadeño.

El paradero del excampeón fue una incógnita, incluso se manejó el dato que estaría fuera de la provincia de Misiones pero al parecer, jamás abordó el vuelo hacia Buenos Aires. Para intentar interceptarlo, se había ordenado un operativo encabezado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El miércoles por la mañana, desde la clandestinidad, Santiago Pissani dio una entrevista radial, asegurando que estaba en su casa y que no había recibido ninguna citación del Juzgado. Pero el hombre mintió en su declaración, porque no fue hallado en ninguna de sus tres propiedades en Posadas.

Durante esa llamada telefónica con Red Ciudadana, admitió que “se calentó” cuando el joven le entregó las dos muzzas frías. “Cuando vino el muchacho le dije `flaco, está todo bien, pero esta pizza esta fría´. Yo estuve mal porque las tiré al piso, pero las levanté y le dije que las lleve, porque no me pueden hacer esperar dos horas y traerme la pizza fría”.

El pibe del delivery intentó cobrarle al empresario el pedido, porque desde la pizzería le iban a descontar el total de la mercadería. “Le digo vos llevale y si te descuentan, yo mañana te doy la plata a vos, pero llevales. Mi bronca era con la pizzería, porque el pibe no tenía nada que ver y encima le iban a descontar la plata a él”.

El joven de 23 años comenzó a filmar, enfocando las dos pizzas que estaban estrelladas sobre la calle Barrufaldi. Eso hizo enojar aún más a Santiago Pissani. “Le pegué un empujón y le dije andate, me contestó que me iba a cagar a trompadas y me metió una patada. En defensa, lo tiro al piso, me subo encima y cómo no se calmaba, le pegué un poco, pero apenas le palmeo. Le digo `te voy a soltar, te vas a subir a tu moto y te vas a ir ´”.

