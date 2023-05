Nueva vacuna contra el dengue | Especialista resaltó sus ventajas y la necesidad de mantener la prevención

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó la vacuna contra el dengue desarrollada por Takeda. Estará destinada a todas las personas desde los 4 hasta los 60 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad. El esquema completo incluye dos dosis que deben aplicarse separadas por un intervalo de 3 meses.

La reciente aprobación de una nueva vacuna contra el dengue en el país desató expectativas en la comunidad médica y en la población. A diferencia de la vacuna anterior, esta nueva versión puede ser utilizada tanto en personas que ya padecieron dengue como en aquellas que no, es decir, en «cero positivos» y «cero negativos». Además, es altamente segura y se puede aplicar en individuos de 4 a 60 años, según la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Tal vez te interese leer: Vacuna contra el dengue: desde qué edad podrá ser aplicada en niños

El Dr. Oscar López, médico infectólogo M.P. 1646, dijo que «es una vacuna que suple todas las limitaciones de la anterior. Es altamente segura y tiene una efectividad un poquito mayor al 60%, pero más del 80% de efectividad para evitar hospitalización«. Sin embargo, el especialista advirtió que la vacuna no debe ser considerada como la única solución y que es necesario seguir aplicando medidas preventivas como descacharrizar, evitar el crecimiento de larvas y mosquitos en los domicilios y utilizar repelentes o protectores adecuados.

Respecto a la disponibilidad de la vacuna, López explicó que la logística de producción, traslado y almacenamiento será manejada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), la cual definirá cuándo comenzar a vacunar y a qué grupos de personas. Aunque no puede adelantar detalles sobre esto, el experto resaltó la necesidad que existe en la población de contar con una vacuna contra el dengue.

El especialista también aclaró que no es cierto que las personas que ya padecieron dengue hemorrágico corren peligro de perder la vida si se contagian nuevamente: «Existe un riesgo potencial de que tenga un dengue grave, pero no es que me vaya a morir«, señaló. En cambio, el Dr. insistió en la importancia de cuidarse y tomar medidas preventivas, incluso después de haberse contagiado de la enfermedad.

Finalmente, aprovechó la oportunidad para recordar medidas cruciales como el lavado de manos en la prevención de otro tipo de enfermedades. De esta manera, aunque no esté directamente relacionado con la patología en cuestión, el entrevistado aludió a que «hoy es 5 del mes 5, es el Día Internacional del Lavado de Manos. Aprovechemos para hacer un buen lavado de manos. No se olviden, dos veces el cumpleaños feliz son 20 segundos, mientras me estoy lavando las manos«, aconsejó.