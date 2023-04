Abuso en una escuela de Jardín América | Profesor del acusado aseguró que su pupilo es inocente y apuntó al entorno familiar de la menor

El sábado fue detenido un pasante del Instituto de Formación Docente de 19 años, al que acusan de haber violado a la niña, después que la encontraron con manchas de sangre y llamaran a la madre. Todavía no están los informes de los exámenes y él podría prestar declaración indagatoria en las próximas horas. Mientras tanto el juez de la causa pidió un turno para que se constituya la Cámara Gesell.

Pedro Dacuña- FM Show

La niña al momento de las pericias médicas presentaba un hematoma y un orificio sangrante, no hay lesiones en otra parte del cuerpo, pero no se confirma ni se descarta el abuso.

Pedro Dacuña, profeor de las prácticas de los estudiantes de Magisterio en Jardín América, hizo referencia al hecho ya que hay muchas versiones que circulan sobre lo ocurrido.

“En realidad por ahí hay algunos detalles e informaciones que no son correctas, ya que decían que eran profesores de Educación Física, pero son alumnos del Instituto de Formación Docente, están cursando el segundo año de Magisterio y haciendo las prácticas dentro de la currícula de práctica de segundo año, es decir tienen que realizar una cierta cantidad de horas de observación y ayudantía en alguna escuela”, dijo.

“En este caso, este chico junto con su compañera pedagógica, porque nunca va un alumno solo, están realizando sus observaciones y ayudantía en la Escuela 811”, añadió.

Dacuña aseguró que la confusión con el área de Educación Física fue porque ese día los chicos de ese grado estaban en el horario de esa materia y los practicantes realizaban sus observaciones de los mismos.

“Esta niñita tuvo un inconveniente en Educación Física, se cayó, se golpeó, tuvo un inconveniente. Entonces la profesora de educación física saca a la menor, la pone a un costado porque le dolía algo, y quedó allí sentada. Mis alumnos practicantes seguían en observación pasiva, no tenía ninguna intervención en la actividad, la niñita estaba allí sentada, cuando en un momento la niñita se levanta, y entonces mis practicantes observan que la niña tenía sangre en su ropita y ven el guardapolvo manchado con sangre. Entonces van, informan a la maestra, ella retira a la niña, la lleva al aula, y lo llama al director, mientras que mis practicantes quedan pasivos afuera, no intervienen en nada”, relató.

Luego cuando viene la madre, van al hospital y la niña es derivada a Posadas para ser intervenida quirúrgicamente. No obstante, afirmó que desconoce qué tipo de lesión sufrió la niña en su cuerpo. ¿Y por qué le imputan al joven ser el violador de la niña?, se preguntó.

Dacuña aseguró estar indignado por las acusaciones que recibió su pasante de presunto violador, ya que explica que en ningún momento estuvo a solas con la niña para que pudiera decirse que que él la violó. “Es una indignación total, pero lo largan a él porque era el perejil que había estado ahí, pero no estuvo en ningún momento solo con la niña, lo afirma la pareja pedagógica, lo afirma la maestra, el directivo también lo mismo, no hay manera de que suceda”.

También hay otras versiones que dicen que la niña pudo haber sido abusada en el ámbito del hogar, y que esa lesión, si se comprueba que fue de abuso sexual, podría haberla traído de la casa, del ámbito familiar, y no ocasionada en el circulo escolar.

Además, expresó que durante la clase de Educación Física ella sufrió un inconveniente y por eso la maestra la de Educación Física la sacó de la actividad que estaban realizando.

El encargado de Magisterio afirma y reafirma que el joven es inocente y que jamás haría algo así. “Ese chico es más bueno, no mata una mosca, él es mi alumno desde el año pasado, lo conozco a él, lo conozco al padre y a la madre, es imposible que el chico haya hecho eso”.

“Desconozco totalmente por qué lo apuntaron a él, en ese momento el único varón, pero estaban su compañera pedagógica, la profesora de educación física y la maestra. ¿Por qué lo apuntaron a él? No tengo ni idea”, añadió.

El joven continúa detenido, pero Dacuña asegura que “no le sacaron sangre, no le pidieron la ropa ni nada. Durante su visita al pasante, pudieron hablar con él y él mismo dijo que tiene la tranquilidad de que no tiene nada que ver, pero cuando salga, no va a continuar su carrera.

“Emocionalmente el pibe está destruido”, expresó Dacuña.

Finalmente, indicó que no cree que lo agarraron al joven para encubrir a alguien. “Yo supongo que como la madre hizo la denuncia, preventivamente la policía actuó rápido creyendo que está actuando bien y supuestamente la madre lo inculpó”.

En Jardín América hay una fuerte movida asegurando que no tiene nada que ver este joven de 19 años. “Yo tengo seguro que van a salir las pruebas de que él no fue, lo que lamentamos mucho es que el chico se coma estos días allí adentro y que la niña esté también desprotegida”.