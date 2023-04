Xi Jinping llamó a agilizar el desarrollo del sector privado en China

El presidente chino Xi Jinping pronunció el pasado viernes un discurso en donde dijo que "es fundamental tomar la profundización integral de la reforma como fuerza motriz básica para impulsar la modernización china", refiriéndose al programa chino de reforma y apertura que permite la participación privada en la economía del país.

«Se debe fijar la dirección correcta, preservar los principios fundamentales y la innovación, hacer esfuerzos sólidos y escribir un nuevo capítulo de la reforma y apertura en la nueva expedición», dijo.

El capital privado, clave en el desarrollo económico de China

En la reunión se señaló que el reforzamiento de la posición protagonista de las empresas en la innovación es una «iniciativa clave» para profundizar la reforma de los regímenes científico y tecnológico y promover la materialización de una independencia económica y autosuperación de alto nivel en las ciencias y tecnologías.

Además se subrayó la necesidad de persistir en una visión sistémica, distinguiendo exactamente «para quién innovar, quién innovará, qué innovar y cómo innovar»; poner la mirada en la construcción institucional; disponer integralmente toda la cadena de toma de decisiones en innovación tecnológica, inversión en investigación y desarrollo (I+D), organización de la investigación científica y transformación de los logros; y disponer sistemáticamente los recursos clave de innovación, como políticas, fondos, proyectos, plataformas y talentos, a fin de promover conjuntamente la innovación científica y tecnológica, la innovación industrial y la innovación de regímenes y de mecanismo, y fomentar el establecimiento de un sistema de innovación en el que las empresas sean las protagonistas y la producción se integre profundamente y coordine de manera muy eficiente con la enseñanza y la investigación.

Se indicó también que es necesario centrarse en las principales demandas de las estrategias estatales y el desarrollo industrial, aumentar el apoyo a la innovación empresarial, alentar activamente y guiar eficazmente a las empresas privadas para que participen en las grandes innovaciones nacionales, e intensificar el papel de las empresas en las innovaciones tecnológicas clave y en los grandes avances tecnológicos originales.

La reunión enfatizó que, para fortalecer y mejorar la gestión de la economía estatal, es necesario basarse en la misión, la tarea y el posicionamiento funcional de la economía estatal en la nueva era y la nueva expedición, proceder desde la perspectiva estratégica de servir a la construcción de una nueva configuración del desarrollo, impulsar el desarrollo de alta calidad, promover la prosperidad común y salvaguardar la seguridad nacional, mejorar la gestión de la economía estatal en la responsabilidad de seguridad, la calidad, la estructura, el capital y gestión empresarial, profundizar la reforma de las empresas estatales, centrarse en subsanar los puntos débiles, fortalecer los eslabones frágiles, consolidar la base y aprovechar las ventajas, y construir un sistema de gestión de la economía estatal con una coordinación de alto nivel, una claridad en los derechos y responsabilidades, un funcionamiento eficiente y una supervisión fuerte.

La reunión señaló que apoyar el desarrollo de la economía no pública es una política constante del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh). Para promover el desarrollo y el crecimiento de la economía no pública, se debe optimizar su entorno de desarrollo, derribar las barreras institucionales que restringen la participación justa de las empresas privadas en la competencia del mercado, guiar a las empresas no públicas para que encuentren su posicionamiento adecuado en el desarrollo de alta calidad, y mejorar continuamente la calidad de desarrollo mediante sus propios desarrollo y reforma, funcionamiento conforme a las normas, y transformación y actualización. Es necesario considerar plenamente las características de la economía no pública, mejorar la forma de aplicación de las políticas, fortalecer la coordinación de las políticas, promover la aplicación precisa y directa de diversas políticas preferenciales y resolver eficazmente las dificultades prácticas de las empresas. Asimismo, se consideró que se debe implementar la construcción de unas relaciones cordiales y limpias entre los organismos gubernamentales y las empresas privadas, y guiar y promover el crecimiento sano del personal de la economía no pública.

En la reunión se subrayó que desde el XVIII Congreso Nacional del PCCh se ha profundizado integralmente la reforma con un gran coraje político, insistiendo en la reforma dirigida por objetivos y orientada por problemas, atreviéndose a «penetrar en la zona de aguas profundas», a «roer los huesos duros», a «cruzar peligrosos bajíos» y a afrontar nuevas contradicciones y desafíos, y consiguiendo romper las trabas ideológicas y conceptuales, por lo que se ha abierto una nueva perspectiva con una intensidad sin precedentes. En los últimos 10 años de la nueva era, se ha impulsado una reforma de manera completa, profunda y esencial, y hemos obtenido logros históricos, revolucionarios y pioneros. Se destacó además que, mirando al mundo entero, ningún otro país o partido político ha tenido tal valentía política y compromiso histórico de revolucionarlo a sí mismo, con pasos audaces y resueltos, y el «cuchillo hacia dentro», ni ningún otro país o partido político ha sido capaz de promover una reforma de tan amplio alcance, escala e intensidad en un período de tiempo tan corto. Se trata de un rasgo distintivo y de las ventajas evidentes del sistema del socialismo con peculiaridades chinas, se resaltó.

Con el fin de seguir promoviendo la profundización integral de la reforma en la nueva expedición, en la reunión se hizo hincapié en la necesidad de adherirse y fortalecer la dirección del Partido, acertar en la dirección de la reforma, dejar en claro los objetivos y las tareas, y llevar a cabo debida y sólidamente el trabajo con planificación científica y coraje de innovación. Del mismo modo, se debe hacer un buen trabajo en las grandes tareas de reforma, acometiendo lo más duro y venciendo las dificultades, coordinar la situación general, comprender los puntos clave, centrarse en los temas principales de la construcción integral de un país socialista moderno para planificar la promoción de la reforma, utilizar las condiciones favorables creadas por la reforma institucional, y esforzarse por conquistar algunos puntos difíciles en la erradicación de las lacras de los regímenes y de mecanismos en los diversos aspectos y el ajuste del arraigado patrón de intereses.

Además, se debe fortalecer la investigación de la reforma, ir a los lugares y departamentos donde se concentran los conflictos y los problemas, ahondar en los niveles de base y en las masas para observar los hechos y trabajar con el método de «diseccionar el gorrión», llevar a cabo una investigación profunda de temas específicos y, al mismo tiempo, saber sintetizar los diversos aspectos de la situación, y pensar más en el lineamiento general y dedicar un mayor esfuerzo al trabajo en su conjunto.

Se recalcó que es menester redoblar los esfuerzos en la implementación de la reforma, perfeccionando el mecanismo de la aplicación de la reforma caracterizada por la coordinación de arriba a abajo, la combinación vertical y horizontal, la precisión y la eficacia, y hacer mayores esfuerzos para llevar a cabo el trabajo de supervisión de la reforma, a fin de promover la puesta en práctica y el logro de resultados de las medidas, incluidas en la reforma. Para ello, es necesario movilizar la iniciativa de todas las partes por la reforma, mejorar el mecanismo de incentivación de la reforma y la innovación, fortalecer el intercambio y la promoción de experiencias típicas de la reforma, reforzar la orientación de la opinión pública y responder oportunamente a las preocupaciones de todas las partes.

(Fuente: Xinhua)