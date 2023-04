Madera: la prohibición de la Unión Europea de importar si causa deforestación, es una oportunidad para Misiones: “Tenemos certificaciones y podemos venderle a la Unión Europea”

En diálogo con el programa Público Objetivo, la gerente de la Asociación de Productores Industriales y Comerciales Foresto Industriales de Misiones y el Norte de Corrientes , María Cristina Ryndycz, habló de la nueva normativa que se ha implementado en la Unión Europea, para abarcar no solo la madera, sino también otros productos que tienen un impacto significativo en la deforestación.

La nueva ley se aplica al ganado, cacao, café, aceite de palma, soja y caucho, así como a los productos que se han fabricado o alimentado con estos, como cuero, chocolate, muebles y carbón vegetal.

Además, la normativa también cubre productos de papel impreso y varios derivados del aceite de palma. Esta medida fue propuesta por el Parlamento Europeo y ahora debe ser ratificada formalmente por el Consejo de la UE. El objetivo es abordar el problema de la pérdida de bosques, una preocupación importante para la UE y otros países del mundo.

Esto es algo que la Unión Europea venia exigiendo, esta prohibición de importar si causa deforestación, es una gran oportunidad para Misiones.

“Cuando los compradores de la Unión Europea en general, nosotros que tenemos mucha venta y relación comercial con España, Italia e Inglaterra, Francia, siempre consultaban si había certificaciones de la madera que se le estaba ofreciendo. Hoy podemos decir que tenemos certificaciones de gestión forestal y de cadenas de custodia para todo lo que es bosque implantado. Entonces nosotros si podemos venderle a la Unión Europea”, expresó.

También explicó sobre la certificación: “Sabemos que las empresas más conocidas de certificación son PEFC y FSC. Hay una norma en donde se establecen los requisitos económicos, sociales y de medio ambiente que debe cumplir la empresa para que pueda acceder al certificado, es un trabajo de nueve meses la implementación de la norma a todos los procedimientos de la empresa, entonces se van adecuando los procesos, se controla mucho la trazabilidad del producto, desde el monte, hasta su elaboración en la industria. Se controla que se cumpla por ejemplo la higiene y seguridad de los trabajadores, que los procesos productivos sean limpios, que no contaminen al medio ambiente y que socialmente la empresa gestione bienestar”.

En ese sentido, APICOFOM, hizo una certificación de forma gratuita gracias al programa de competitividad y sustentabilidad forestal, que las empresas que querían empezar a implementar la cadena de custodia, se unieran a un grupo que formaron con Pymes de la región. Hay seis empresas entre Misiones y Corrientes que hicieron certificados PEFC y otras que realizaron con FSC.

También a nivel país, el gobierno nacional comenzó a exigir certificados de legalidad de la madera.

La gerente comentó que los “productos que se está ofreciendo fue sacado del monte con los permisos correspondientes y con los sistemas de transformación para no dañar el medio ambiente”.

No obstante, señaló como es el proceso para obtener el permiso para realizar la extracción de la madera que luego será procesada y exportada.

“En Misiones tenemos los montes implantados que es la forestación y es lo que más se está trabajando actualmente y lo que se va a seguir en el futuro. Después los montes nativos en donde hay determinadas áreas que todavía se puede extraer madera. Entonces lo que es monte nativo siempre tenemos que solicitar autorizaciones al Ministerio de Ecología, en este momento ya hay guías digitales donde el productor solicita la autorización de la extracción, el traslado y transformación. En el caso del monte implantado es más fácil porque la forestación tiene un proceso más simple, ya que se extrae el árbol, se hace el procedimiento en la industria y ahí interviene Senasa en donde va a controlar que la madera este tratada, libre de plagas para la exportación con controles fitosanitarios y gestiona el certificado para poder exportar”.

Dólar Agro

Por otro lado, también hizo referencia a la situación de la madera dentro del dólar agro:

“La madera esta dentro de lo que es el dólar agro, el tema es que todavía no pudimos registrarnos en la pagina de la AFIP porque hay que cumplir una serie de requisitos para tener el dólar a 300 pesos y en este momento lamentablemente están saliendo exportaciones de pedidos que se están terminando ahora y no van a poder beneficiarse de ese tipo de cambio y en la página de la AFIP todavía no nos esta habilitando el sistema registral para poder cargar la factura que está saliendo”, dijo la gerente.

“Ojalá que esto se pueda modificar de alguna manera para que, a través de la puesta en marcha del decreto, si bien la AFIP no tiene implementada la registración de las empresas exportadoras, se pueda hacer un retroactivo a la fecha con todas las exportaciones que están saliendo para que cuando vengan las divisas y se haga el cierre de cambio, se pueda cerrar a 300 pesos”, añadió.

Asimismo, aseguró que están gestionando para que todos los derivados de la madera inclusive los muebles estén incluidos en el decreto.

Al respecto de la situación del sector maderero, expresó: “Nosotros estamos trabajando en forma permanente, haciéndole saber al gobierno provincial y nacional la situación critica que estamos viviendo porque hay una recesión. El año pasado sufrimos muchos incendios forestales y hubo empresas que tuvieron que adelantar las vacaciones porque no tenían producción y otras recién comenzaron a trabajar en marzo porque en enero y febrero no había ventas”.

“La situación es complicada y el mercado interno está parado, los insumos subieron debido a la inflación, pero tampoco podemos aumentar los precios de la madera porque no se esta vendiendo”.

