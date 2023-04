La Cámara de Diputados convirtió en ley por unanimidad un proyecto para acompañar a las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21/ síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido. El proyecto, que ya había recibido media sanción del Senado, fue aprobado por 210 votos afirmativos y ninguno en contra.

Pablo Levatte- LT4

En ese sentido, el Dr. Pablo Levatte, médico Pediatra habló de lo importante que es esta ley, ya que participó en su proyecto y también porque comparte muchos casos de este tipo con las familias.

“La realidad es que es un gran trabajo de un grupo de padres comandados por Natalia Maidana, que trabaja en una Asociación de Córdoba, y que tuvo malas experiencias recogidas en su Asociación y en otras del país. El dar la noticia es el primer acto terapéutico porque como lo dijo un profesor especialista en síndrome de down, es la forma en que se aborda el primer contacto con la familia, el bebé, las palabras que se utilizan, la mirada y la forma de acariciar al bebé o hablarle durante la gestación, imprimen y marcan un montón de cosas en esa familia que nos escucha por primera vez a los profesionales de salud”.

También hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta la grandeza de la persona humana en estas situaciones, y destaca que el hecho de que más del 30% de los diagnósticos se dan por mail o teléfono, “es totalmente deshumanizado”.

Asimismo, destaca que este proyecto sin duda será un contagio para otros países. “Esto es un gran trabajo de un grupo de padres que ha cargado al hombro y sumó, y esto sin duda va a ser contagio para otros países”.

“El primer punto del primer artículo de la ley expones una adecuada comunicación interpersonal. Ya nos está poniendo en un marco especial en ese tipo de relación que se empieza a gestar desde ese contacto que se da con las familias, en este marco de la relación profesional de la salud paciente, Entonces, nos obliga de alguna manera a posicionarnos en lo que somos, en las personas, con absoluta dignidad y a proteger al más indefenso”.

La ley es una herramienta fundamental para fomentar la inclusión y la aceptación de las personas con síndrome de Down.

la ley busca generar conciencia acerca de lo que implica esta condición genética y promover una visión más positiva de las personas con síndrome de Down. “Primero que son personas con síndrome Down, que no hablamos de una enfermedad, es una condición genética, que va a generar ciertas características que pueden incluir determinada forma de la carita, de las manos, cierta hipotonía y las personas con síndrome de Down pueden avanzar con estímulo y amor de la familia, como cualquier otro niño”.

“Este es el gran desafío, una inclusión real de las personas con discapacidad y esta condición, hay que empatizar con estas diferencias”.

La ley tiene como objetivo revalidar la necesidad de tratar a las personas con amor y humanidad. «Por eso ese artículo primero, esa palabra ‘interpersonal’ tiene un tremendo poder, ya que brinda un sustento claro en la dignidad y en el ser de la persona», destacó el profesional.

En cuanto a lo que resta después de la sanción de la ley, destacó la importancia de difundir información adecuada acerca del síndrome de Down y de trabajar en una sociedad que acompañe y acepte a las personas con discapacidad. También se refirió a la necesidad de abordar el tema del aborto en relación al síndrome de Down, ya que en algunos países europeos más del 80% de los fetos con esta condición son abortados. «Esta ley también tiene que trabajar sobre eso, en una sociedad que acompañe, que entienda la diferencia, que se juegue por el valor de la persona humana desde que está en la panza de la mamá», concluyó.

