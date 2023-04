Mundial Sub 20 | Manchester United decidió no ceder a Alejandro Garnacho para la Selección Argentina

Como no es obligatorio, los Diablos Rojos no piensan dar al talentoso atacante argentino, que se está recuperando de una lesión, para el certamen. En contrapunto, Matías Soulé, quien es figura en Juventus, presionó para estar. Los clubes argentinos, obligados a ceder a los jugadores.

Luego de que se hiciera oficial que Argentina será sede del Mundial Sub 20 que se jugará el próximo mes de mayo, llegaron las primeras malas noticias. Manchester United tiene decidido no ceder a Alejandro Garnacho, la gran figura del equipo que dirige Javier Mascherano, para la Copa del Mundo. Al no ser obligatorio, la AFA apelará a la buena intención de los clubes para prestar futbolistas, pero los Diablos Rojos no sería uno de ellos.

Manchester United no cedería a Garnacho

En la tarde del martes, Javier Mascherano, entrenador de la Selección Argentina Sub 20, dio la lista preliminar de cara al Mundial Sub 20 y entre todos los ‘Europibes’ está incluido Alejandro Garnacho, quien está en la etapa final de recuperación de su lesión en el tobillo. La obligación para ceder jugadores rige pura y exclusivamente para los clubes argentinos, por lo que el atacante de Manchester United necesita de una buena voluntad del club.

Los Diablos Rojos, que se encuentran en cuartos de final de la Europa League y en la Premier pelean por clasificar a la próxima edición de la Champions League, no quieren ceder a un jugador que habitualmente es titular o primer cambio para el entrenador Erik Ten Hag, ya que el Mundial Sub 20 se disputa entre mayo y junio, donde se juegan las últimas fechas de la temporada.

Fuente: TyC Sports