El Torneo Provincial de Ajedrez pone primera en San Vicente este fin de semana

Será el primer Gran Prix del 2023, luego de dos años frenado por pandemia. Estarán presentes las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 16 y Libre, disputado a seis rondas en partidos de 20 minutos. Además, ya se confirmaron las próximas fechas y sedes.

El Torneo Provincial de Ajedrez ya tiene programada su primera fecha, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 22 de abril en San Vicente, dando inicio al 11° año de competencia. Luego de haber sido cancelado en 2020 debido a la pandemia de coronavirus y haberse realizado de manera virtual en 2021, el certamen regresa en persona para este 2023.

Las categorías que participarán son Sub 10, Sub 12, Sub 16 y Libre, y se jugarán seis rondas en partidos de 20 minutos a finish por jugador.

La organización y fiscalización de la primera fecha está a cargo del Club Ajedrez Guiray, con la colaboración del Club Ajedrez Oberá, la Dirección de Deportes de San Vicente, la Municipalidad local, clubes de ajedrez y escuelas municipales de Misiones, y el árbitro nacional Enzo Oliveira.

El torneo se desarrollará simultáneamente en todas las categorías por sistema suizo. La recepción e inscripción de los participantes comenzarán a las 7:00, mientras que el acto de apertura se realizará a las 9:00 y la primera ronda a las 9:20.

La entrega de premios está prevista para las 16:30, donde se entregarán trofeos a los primeros tres puestos y medallas del cuarto al sexto puesto en cada categoría.

Aquellos interesados en participar, deberán comunicarse con Rocío Espíndola (03755) 15680436 o Enzo Oliveira (03755) 15678766 para inscribirse antes del viernes 21 de abril a las 18:00.

Además, las siguientes fechas del provincial ya han sido confirmadas: la segunda fecha será el 20 de mayo en Leandro N. Alem, la tercera se llevará a cabo en Puerto Rico el 10 de junio, Garuhapé será el escenario de la cuarta el 12 de agosto, la quinta se disputará en Montecarlo el 7 de octubre y la final será el 11 de noviembre en Oberá.