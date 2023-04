Posadas se consolidó como destino turístico durante Semana Santa por la alta ocupación hotelera

Jhonathan Rodríguez, responsable de la Agencia Turismo de Posadas, explicó que Posadas está experimentó un aumento en la ocupación hotelera durante la Semana Santa, lo que indica un creciente interés turístico en la ciudad.

El turismo está generando ingresos importantes para la ciudad y sus emprendedores, lo que posiciona a Posadas como una capital turística en la región del NEA.

Los títulos de Misiones online en nuestra página web marcan buenas vibras desde Iguazú hacia abajo, norte, sur, este y oeste, y me imagino la ciudad de Posadas.

Jhonathan Rodríguez: Sí, la verdad que estamos con muy buenos números en cuanto a ocupación, similar a lo que sucede en el resto de la provincia. Tenemos mucho movimiento en los hoteles, inclusive en nuestras actividades propias que estamos organizando y que se van llevando a cabo este fin de semana con mucha presencia de turistas. Así que es un buen indicativo de que la ciudad se viene posicionando en estos fin de semana largos. La Semana Santa siempre es fuerte en Posadas. Seguimos posicionando a Posadas como una de las capitales turísticas del NEA.

Bien, actividades de Semana Santa que siguen en un ratito, que hay mucha actividad en la capital, se viene el Arcano, esta noche en el Parque de las Fiestas.

JR: Sí, ahora es un paseo guiado en bici. Está el puesto móvil de información turística recibiendo a los turistas, dando información con mucha presencia, muchas consultas en ellos. Así que ahora estamos haciendo un guiado que es muy interesante, que sale ahí del Andresito. El guía relata la historia del prócer, la singularidad de ese espacio, lo que es Bajada Vieja, enfrente, el ex puerto, la ex estación de trenes, el mural más largo del mundo, el parque de la cantera. Son como paradas, son como postas que hacemos en bici. Así que un paseo muy interesante, y ya preparándonos para lo que va a ser a las 20.30, la misa criolla y el Arcano en el Parque de las Fiestas.

Y esto no termina acá, porque si bien es cierto, Semana Santa es muy esperado por el extenso fin de semana, por tener más días, porque el turista, donde caminabas te encontrabas con muchos brasileños en la ciudad de Posada estos días, muchos porteños también, mucha ocupación hotelera extranjera y de otras partes del país.

JR: Sí, nuestro mercado principal, sin duda, es el sur de Brasil, donde está la parte más rica de ese país, donde le gusta mucho nuestra ciudad, lo que hay acá no hay en ciudades cercanas, el tipo de cambio les favorece, entonces toda la potencialidad que tiene Posada respecto a la gastronomía, la noche, los cines, los cafés, los vinos, las propuestas turísticas, hacen que sea una ciudad muy atractiva para ese mercado. Y en esto de la Semana Santa, se reactiva lo que es el turismo nacional de Buenos Aires, de Santa Fe, de esos lugares que quizás en otro fin de semana largo no vienen, pero sí lo hacen en Semana Santa. Se toman la deferencia de venir a visitar misiones, no solamente las cataratas, sino que hoy en día ya Posadas suma dos noches a lo que es la estadía, entonces ellos hacen base acá en Posadas y de acá se van a Cataratas y regresan, de acá se van a los Esteros del Iberá que están muy cerquita y regresan a Posadas. Entonces también se posiciona como eso, una ciudad que distribuye a los turistas al resto de la provincia y la región.

Se habla de una ocupación hotelera muy importante para la ciudad de Posadas y para toda la provincia.

JR: Así es, mañana seguramente vamos a estar analizando los datos, ya tenemos algunos números previos, cerca del 90% de ocupación se está hablando, así que esos son los números que estamos tomando ahora de los hoteles, de los recepcionistas que nos van pasando, vamos llamando, así que es un número sumamente importante porque eso significa ingresos de divisa, de dinero a la ciudad que se reparten en los hoteles, en los restaurantes, en los emprendedores, así que en todos los que tienen que ver con la cadena de valor del turismo.