La Argentina atraviesa el brote epidémico de dengue más importante de los últimos 3 años. El Ministerio de Salud de la Nación informó que hasta la semana epidemiológica 13 de 2023 (es decir, hasta el 1 de abril último) se notificaron en el país 28.235 casos de dengue, de los cuales 25.419 adquirieron la infección en el país. En la última semana, los casos registrados subieron un 75%.

El desarrollo de una vacuna contra el dengue ha llevado muchos años de investigaciones y su historia está marcada por avances y retrocesos. “Desarrollar vacunas en general no es una cosa fácil. ¿Qué sabemos sobre las vacunas contra el dengue y por que aún no se aprueban en Argentina?.

Nos acostumbramos en la pandemia a que un año tuvimos una vacuna y eso fue por muchas razones. Pero en promedio el desarrollo de una vacuna lleva muchos años”, explicó a Chequeado Daniela Hozbor, directora del Laboratorio VacSal del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora del Conicet.

Y agregó: “En particular, la del dengue tiene cuestiones complicadas ya que ésta enfermedad puede desencadenar en una forma grave o hemorrágica y los mecanismos por los cuales esto ocurre están mediados por los propios anticuerpos. Las personas que tuvieron una infección previa con un serotipo del virus, cuando vuelven a infectarse con otro serotipo, tienen mayor chance de dengue grave. Las vacunas tuvieron este desafío”.

Tras 20 años de investigaciones, el laboratorio Sanofi Pasteur registró la primera vacuna contra el dengue en el mundo -llamada Dengvaxia- en 2015. En la Argentina, fue aprobada en marzo de 2017 por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) con la indicación de ser administrada en personas de entre 9 a 45 años.

Estudios posteriores encontraron un mayor riesgo de dengue grave en personas previamente vacunadas y en diciembre de 2017 la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo que Dengvaxia “no debe administrarse a personas que no hayan sido infectadas previamente con el virus del dengue debido al aumento en la incidencia de hospitalización y enfermedad grave en niños vacunados que nunca se infectaron con dengue”.

Posteriormente, el laboratorio presentó una actualización del prospecto que incluye una advertencia para aquellas personas que no hayan padecido la enfermedad. Esta actualización fue aprobada por la ANMAT en junio de 2020.

Tal vez te interese leer: Dengue: con 13 casos confirmados en lo que va del año, Misiones es la provincia que menos contagios registra en el NEA y NOA

“Actualmente, la vacuna está indicada para personas de 6 a 45 años con infección de dengue previa confirmada mediante una prueba, con un esquema de 3 dosis a los 0, 6 y 12 meses. Para estas personas la vacunación ofrece una fuerte y persistente protección contra las hospitalizaciones y la enfermedad grave por dengue”, informaron a Chequeado desde Sanofi Pasteur.

Y agregaron: “La vacuna contra el dengue está aprobada en cerca de 30 países de Latinoamérica y Asia en donde la carga de la enfermedad es alta. En Cono Sur la vacuna está siendo comercializada a nivel privado solo en Paraguay desde noviembre de 2016”.

La vacuna japonesa contra el dengue

Actualmente, la Anmat se encuentra analizando la documentación de otra vacuna contra el dengue: se trata de Qdenga, desarrollada por el laboratorio japonés Takeda. La vacuna está diseñada para proteger contra cualquiera de los 4 serotipos del virus dengue. Se trata de una vacuna de virus vivos atenuados basada en el serotipo 2, estructura que proporciona la “columna vertebral” genética para los 4 serotipos del virus.

La vacuna fue recientemente aprobada por Brasil para ser administrada en personas de entre 4 y 60 años. A fines del año pasado, también la Agencia Europea de Medicamentos aprobó Qdenga basada en los resultados de los ensayos de fase 1, 2 y 3 en los que participaron más de 28 mil niños y adultos.

A lo largo de 4,5 años de seguimiento del estudio, Qdenga previno el 84% de los casos de hospitalización por dengue y el 61% de los casos de dengue sintomático en la población general, incluidos tanto los individuos que habían tenido una infección previa como los que no habían padecido la enfermedad y sin efectos adversos graves.

“La vacuna que está bajo proceso de aprobación por la Anmat es la vacuna de Takeda que son 2 dosis con un intervalo de 3 meses. Fue aprobada en Europa hace unos meses nada más con una indicación bien clara para viajeros a áreas de riesgo, y también fue aprobada en Indonesia y Brasil”, explicó a Chequeado Tomas Orduna, ex jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muñiz.

Y agregó: “Una vez que está aprobada en la Argentina viene un largo trabajo. En el ámbito privado va a estar seguro a la venta, pero el gran trabajo que viene es para los Estados, generar la logística -la discusión ya comenzó- de saber si se va a administrar a qué grupo etario y en qué área geográfica”. Para el especialista, no se descarta que en un futuro esta vacuna pueda ser utilizada en combinación con la de Sanofi Pasteur.

También existe otra vacuna contra el dengue en fase 3 de ensayo clínico y es la desarrollada por el Instituto Butantan de Brasil, en colaboración con el laboratorio MSD y los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés). Resultados preliminares mostraron que la vacuna tiene un 79,6% de eficacia en prevenir la enfermedad, sin que se hayan registrado efectos adversos graves. Un aspecto positivo de esta vacuna es que precisa de una sola dosis.

Sin embargo, los expertos advierten que contar con una vacuna no es la panacea, ya que la prevención hoy pasa por evitar la reproducción del mosquito vector; eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos); manteniendo los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados; y limpiando canaletas y desagües de lluvia de los techos; entre otras medidas.

“La vacuna es uno más de los pétalos de una flor. No puedo pensar que con solo una vacuna me relajo y se acabó el problema del dengue. En todo caso, podrá mejorar la perspectiva a partir de la vacunación pero debemos seguir combatiendo los criaderos de los mosquitos para seguir previniendo no sólo el dengue sino también el chikungunya, la fiebre amarilla, el zika y otros arbovirus”, concluyó Orduna.

Fuente: Chequeado Org.