Gripe aviar en Corrientes: “Fue irregular, Senasa no tomó las muestras”

Luego de que se conociera que Senasa podría sacrificar hasta 200.000 gallinas ante un posible contagio de gripe aviar en Santa Ana, ubicada en Corrientes, el Director Comercial de la empresa, Daniel Enciso Piazza, sostuvo que se trató de un procedimiento “irregular” y denunció que “Senasa no tomó las muestras”.

Horas de incertidumbre atraviesa avícola Santa Ana y sus trabajadores, ante la posibilidad de que tengan que sacrificar 200.000 aves por posibles casos de gripe aviar. “Nos informaron el sacrificio contundente de las aves, nos emplazaron que en 48 horas nosotros debíamos determinar el total de las aves en postura de nuestra empresa”, indicó el Director Comercial de avícola Santa Ana, Daniel Enciso Piazza.

Asimismo manifestó que esta decisión se realizó “sin una contra muestra, sin mediar ninguna palabra” y agregó “lo que nosotros planteamos es que acá hay 150 puestos de trabajo, hay una empresa y queremos que se tomen otras muestras, es tan fácil como venir a la empresa hisopar y tener otros resultados”.

“Nadie está exento de tener gripe aviar, pero nosotros no tenemos ningún síntoma, no hay mortandad, mantenemos los niveles de producción, las aves están en perfecto estado. El domingo vieron dos veterinarios de enorme experiencia que pudieron comprobar todo lo que estoy diciendo”, aseguró.

Al ser consultado sobre el protocolo que siguió Senasa al tomar las muestras el Director Comercial de avícola Santa Ana, afirmó “fue completamente irregular, está en la justicia, nosotros brindamos pruebas de las cueles se evidencia que en el tiempo que el oficial de Senasa estuvo en el establecimiento, nadie accedió a los galpones, entonces cómo se tomaron las muestras, en las filmaciones consta que las muestras no se tomaron y eso está en la denuncia”.

“En el caso de que se hayan tomado las muestras, el sistema es infalible de errores humanos, es necesario sacrificar una empresa de esa manera. Nuestra granja es la única de la provincia, son muchísimos kilómetros de distancia de cualquier otra explotación comercial, las aves están en galpones cerrados completamente herméticos, se pueden establecer mil medidas”, aseveró.

De acuerdo a lo establecido por Senasa los síntomas de la gripe aviar se presentan hasta 14 días del contagio y en este aspecto Daniel Enciso, aclaró “lo cierto es que el virus es categórico con el síntomas, si nosotros tuviéramos 20 casos positivos con siete días de contagios estaríamos sacando miles de aves muertas y no tenemos síntomas, ni siquiera tenemos caída de la producción y eso significa que no hay cuadro clínico”.

“Necesitamos que se tomen nuevas muestras y la repuesta fue “los emplazamos en 48 horas al sacrificio del totalidad de las aves, sin mediar palabra. Ante una decisión tan determinante para la vida de muchas personas no es necesario realizar otras muestras, no es necesario comprobar el estado de las aves, no debería acercarse un veterinario del organismo a observar”, explicó.

Además el empresario informó que en las ultimas hora la empresa entregó a la Justicia un amparo para que frente el sacrificio de las 200.000 aves: “Queremos que pare esta barbaridad, para que nos dé tiempo de realizar unas muestras, el establecimiento está completamente abierto a los organismos oficiales, somos conscientes de la gripe aviar si detectamos un caso seriamos los primeros en hacer la denuncia”.

(Fuente: Radio Sudamericana)

