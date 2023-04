Los Pumas no pudieron con Nueva Zelanda y se quedaron con la medalla de plata en Singapur

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora perdió por un ajustado 19-17 ante Nueva Zelanda en la definición de la novena etapa y se quedó con un valioso segundo puesto. Los Pumas 7s coronaron otra gran actuación a pesar de la derrota ante Nueva Zelanda en la final de la novena etapa del Circuito Mundial de Seven que se disputó en Singapur.

El equipo de Santiago Gómez Cora perdió por un ajustado 19-17 ante los Hombres de Negro para quedarse con una valiosa medalla de plata que les permitirá sumar 19 puntos en la tabla de posiciones del ranking.

De esta manera, el equipo argentino continúa en la segunda posición de la clasificación a los Juegos Olímpicos, justo detrás de NZ, y cuando restan sólo dos torneos más para el final de la temporada, el pasaje para París 2024 está cada vez más cerca. Los Pumas 7s acumulan 140 puntos y están detrás de Nueva Zelanda, que tiene 164. Tercero quedó Fiji con 140 y Francia está cuarto, pero tiene su lugar asegurado en los JJOO. Asutralia ocupa el quinto y último lugar a la cita olímpica con 112 unidades.

DOS RECORDADAS DEFINICIONES DEL 2023

En este partido final ambos seleccionados reeditaban las disputadas el 26 de febrero último en el Seven de Los Ángeles en donde los “hombres de negro” triunfaron por 22 a 12, y a la anterior del 22 de Enero de este año en Hamilton que se la había quedado el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora por 14 a 12.

UNA TEMPORADA BRILLANTE PARA AMBOS

Los Pumas Seven consiguieron acceder a cuatro finales en el Circuito de esta temporada, ganando dos de ellas en Hamilton justamente ante Nueva Zelanda por 14 a 12 y en Vancouver ante Francia por 33 a 21. En tanto, los All Blacks llegaron en seis ocasiones a jugar la final quedándose con cuatro de ellas, la de Sydney en donde golearon a Sudáfrica 38 a 0, en Los Ángeles justamente venciendo a Los Pumas 7s por 22 a 12, la semana pasada en Hong Kong en donde le ganaron a Fiji por 24 a 17 y consiguiendo la de hoy por 19 a 17.

SIN OBJECIONES, LA GRAN FINAL FUE PARA NUEVA ZELANDA

De principio a fin Nueva Zelanda manejó el partido, fue más a pesar de jugar con un hombe menos y se quedó con justicia con el seven de Singapur. Eso no le quita méritos a un equipo argentino que volvió a dejar bien en alto su bandera y que con un gran esfuerzo le ganó a Gran Bretaña en el final del partido, a Samoa en el alargue y no le alcanzó quedando a tan solo dos puntos ante Nueva Zelanda en la final.

UN ARRANQUE TODO NEGRO

Nueva Zelanda se hizo dueño de las acciones y al minuto Dylan Collier apoyó el primer try del partido que con la conversión de Akuila Rokolisoa puso el 7 a 0 parcial. Argentina fue como respuesta con un fulbazo al fondo de Marcos Moneta que no prosperó por poco.

De todas formas el equipo de Gómez Cora siguió buscando, pero en una contra Moses Leo apoyó la segunda conquista para dejar el resultado 12 a 0, con 3 minutos por jugarse del primer tiempo.

Los Pumas Seven debían achicar para mantenerse en partido. Y así fue que con su tradicional orgullo, el mendocino Rodrigo Isgró a fondo y tras un buen pase de Gastón Revol dejó a Joaquín Pellandini solo para apoyar exigido sobre la bandera izquierda el try del descuento argentino y poner el 12 a 5 parcial.

Tras esa salida una jugada cambió el desarrollo del encuentro. Dylan Collier fue a pelear la salida arriba y cometió una infracción ante un excelente salto de Shultz, y Nueva Zelanda se quedó con un hombre menos.

Los Pumas Seven contaron con una jugada más para acortar distancias que no pudo ser por muy poco, cuando tras una buena acción colectiva, falló en el pase final de Marcos Moneta para Pellandini. De esa forma se le escapó por muy poco el empate y concluyó la primera mitad con el score 12 a 5 para Nueva Zelanda y un minuto para los argentinos para jugar con un hombre más en el arranque del segundo tiempo.

UN SEGUNDO TIEMPO VIBRANTE

Los Pumas Seven salieron decididos a dejarlo todo y jugarse en ese primer minuto. Y así fue como Luciano González se bancó la marca, le dio el pase a Germán Shultz y este apoyó la segunda conquista albiceleste sobre la bandera izquierda. La conversión fue fallida y el score quedó 12 a 10 para los de negro.

Pero Nueva Zelanda enseguida volvió a marcar a través otro error de manejo argentino que en tras un mal pase en las 22 yardas de Nueva Zelanda “la entregaron” y lo aprovechó Brady Rush que respondió con una corrida que definió debajo de los palos. El gol de Akuila Rokolisoa puso el score 19 a 10, con menos de 3.30″ por jugarse.

Y allí fueron otra vez los de Gómez Cora, heridos en su amor propio y con su orgullo a cuestas a buscar achicar la diferencia y dar vuelta el partido. Pero se encontraron con una sólida defensa vestida de negro que hizo muy bien su trabajo. De todas formas, Rodrigo Isgró incansable, quedó a escasos centímetros de apoyar y cuando el reloj ya marcaba el descuento apareció Marcos Moneta para conseguir su sexto try en el torneo y achicar la diferencia final. El gol de Luciano González decoró y acercó más la chapa final de un justo triunfo neozelandés por 19 a 17.

En resumen el resultado y el campeón están bien, porque Nueva Zelanda “castigó” cuando pudo, supo jugarlo y aprovechó los errores argentinos para poder marcar. Por su parte el elenco albiceleste, como ya es tradición, dejó todo y puso ese 110% que tantas veces les dio satisfacciones, pero que esta vez ante un tival de tamaña jerarquía no les alcanzó.

Nueva Zelanda fue el campeón de Singapur y se clasificó a los JJOO, La Argentina finalizó segunda y va camino a ello. Toulouse y Londres seguramente le traerán más alegrías a ambos equipos y la clasificación buscada si sigue por este camino al equipo de Gómez Cora.

LA CRÓNICA DEL TRIUNFO ANTE SAMOA EN SEMIFINALES

En el arranque, ambos equipos salieron decididos a buscar el partido. El conjunto samoano con su tradicional plataforma de duro juego física y los de Gómez Cora buscando seguir por el camino del equipo como prioridad para desnivelar en base a su juego colectivo.

Fue duro para Los Pumas 7s porque al minuto Tuna Tuitama apoyó el primer try y con la conversión de Paul Scanlan dejó arriba a los samoanos 7 a 0. El equipo argentino buscó el descuento y lo encontró con una corrida de costado de Marcos Moneta, su patada alta y el pase tras la marca para que apareciera Luciano González para achicar la diferencia. El score 7 a 5 acercaba a Los Pumas 7s.

La salida siguiente fue para la Argentina que tomó el balón, pero se apuró y Rodrigo Isgró dejó en la cancha una pelota que terminó siendo “un regalo” para Samoa que de esa forma llegó a su segundo try apoyado por Faafoi Falaniko y convertido por él mismo para irse al descanso arriba por 14 a 5.

UNA CHARLA TRANQUILIZADORA

La charla de Santiago Gómez Cora dejo de lado el claro error del final e hizo hincapié en la obtención y en el manejo de las acciones para el segundo tiempo. Así de arranque Argentina salió a buscar acortar las diferencias nuevamente y con un gran esfuerzo y remendando su error anterior el mendocino Rodrigo Isgró apoyó casi en la bandera el segundo try albiceleste. La conversión desde un lugar complicadísimo de Vera Feld puso a dos tantos al equipo de Gómez Cora (12-14).

Pero Samoa no estaba dispuesto a hacérsela fácil a los argentinos y tras la salida otra vez consiguieron aumentar, eludieron dos tackles y llegaron al ingoal argentino para estirar nuevamente la ventaja con el try de Vaa Apelu Maliko. El resultado con menos de 3 minutos por delante era de 19 a 12 en contra del seleccionado celeste y blanco.

Cambios, rotaciones y la búsqueda del try convertido como único recurso para estirar el encuentro. Nada fácil, pero tampoco nada imposible para este equipo argentino que no se rinde nunca.

Y en el tiempo de descuento y tras otra gran jugada colectiva llegó Tomás Elizalde al try, que tras el TMO fue concedido. Faltaba la conversión de Vera Feld para llegar al empate y al alargue, cosa que ocurrió cuando el balón pasó por entre las H y selló la igualdad en 19 tantos.

El alargue tuvo a “El Rayo” Marcos Moneta otra vez en la cancha. La salida pese al esfuerzo de Isgró no alcanzó y la pelota fue de Samoa. Una vez más a defender, errores de ambos lados y recuperación del balón para la argentina.

EL RAYO MONETA Y SU TRY PARA LLEGAR A LA GRAN FINAL

Y ahí cuando más lo necesitaban, apareció él una vez más y con su corrida, luego de una jugada colectiva, sentenció el partido. Marcos Moneta otra vez consiguió el try decisivo para darle el triunfo de Los Pumas. De esta forma el 24 a 19 se hizo realidad y demostró que nunca hay que dar por perdido ningún partido y mucho más si enfrente está este equipo argentino de Gómez Cora.

La final será a partir de las 8.28 ante Nueva Zelanda que derrotó a Fiji 19 a 10. Se medirán en Singapur por tercera vez en otra final los dos mejores equipos del torneo y más allá del resultado Los Pumas Seven volvieron a ganar una vez más porque demostraron que nunca se rinden y que son un gran equipo.

