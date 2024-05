Este jueves se reanuda el debate en el Senado de la Ley Ómnibus y el Gobierno nacional busca conseguir dictamen para tratar el proyecto en el recinto y no postergar el Pacto de Mayo

El Gobierno pone en duda que los tiempos de sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal en el Senado sean los óptimos. A esta altura, necesitaría que este jueves haya dictamen para poder tratar los proyectos en el recinto la semana que viene. La Casa Rosada negocia modificaciones con la oposición, pero reconoce que podría postergarse.

Es por eso que no descartan aplazar el Pacto de Mayo, que estaba previsto para el sábado 25 en el Palacio de Justicia de la ciudad de Córdoba. “Sin sanción en general, no hay pacto. Vamos a invitar a los gobernadores que acompañen las reformas”, expresó un funcionario.

Tras la nueva postergación, anoche, del dictamen de comisiones en el Senado, en el Gobierno crece la preocupación por la falta de consensos para conseguir los votos en el Senado, y exploran alternativas para presionar con el Pacto de Mayo.

Las opciones que analizan:

Una de las opciones que circuló por la mesa chica del Ejecutivo es que Javier Milei viaje a Córdoba solo para firmar los diez puntos que propuso en la apertura de sesiones ordinarias sin gobernadores y sin actores de la política.

En Balcarce 50 sostienen además que el evento podría realizarse en una fecha no patria en junio o el 9 de julio en la provincia de Tucumán. Algunos aseguran que también podrían organizar un acto en la Casa Rosada o en el Congreso el 25 de mayo.

Otra opción es que el pacto se haga como estaba previsto, si los tiempos acompañan y la Ley Bases avanza.

Los planes empezaron a complicarse esta semana, cuando varios senadores que el Gobierno daba por sentado que acompañarían la ley Bases empezaron a poner en duda su apoyo durante el debate en comisiones. Y el Presidente, preocupado por no aparecer como el gran derrotado, había evaluado postergarlo hasta junio o julio, como dijo ayer tras el acto por el busto de Carlos Menem. Pero hoy, en un clima de efervescencia en Balcarce 50, decidió que, si no le aprueban la ley, realizará el Pacto de Mayo de todas formas, pero sin “la casta”.

El lugar, en este caso, sería el Cabildo de Córdoba. Y no habría ni un solo invitado de “la política”, ni siquiera el gobernador anfitrión, Martín Llaryora, que esta semana mostró malestar por los planes de dilatar el acto por la falta de ley. Los firmantes, en tal escenario, serían los propios ciudadanos. “Si la política no acompaña, el pacto se firmará con la ciudadanía”, explicaron. No todo está dicho, y son varios los mandatarios que insisten para que se mantenga. Esta tarde, por caso, el santafecino Maximiliano Pullaro dijo, como si nada, que estaba decidido a asistir porque “cree en la importancia del diálogo”.

La ceremonia del Pacto de Mayo estaba planeada inicialmente en el Palacio de Justicia, con presencia de la mayoría de los gobernadores, algunos ex presidentes, dirigentes de partidos políticos, y representantes de todas las áreas de la vida pública, desde el sindicalismo a la Iglesia. Ese día, los mandatarios provinciales y Milei firmarían el documento de 10 puntos para el desarrollo del país que presentó el Presidente con toda pompa en la Asamblea Legislativa.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, expresó el martes que la puesta en escena podría retrasarse: “Si no se termina antes del 25 de mayo veremos qué hacemos con el Pacto en Córdoba, si lo postergamos o igualmente lo hacemos, son decisiones que se tomarán en el momento en que sepamos cómo termina esto”.

Otro sector del oficialismo intentó refutar la versión hasta que Javier Milei salió a respaldarla luego del acto de presentación del busto del expresidente Carlos Menem. Manifestó que “las reformas estructurales son para el largo plazo y si no es en mayo, será en junio o en julio, pero las reformas estructurales tarde o temprano las vamos a hacer”.

El Gobierno reconoce las complicaciones para lograr un dictamen de comisión este jueves y pone la mira en la semana que viene. Quieren llegar a la Cámara Alta la semana del 29, de forma que las modificaciones vuelvan a Diputados y se traten a principios de junio.

En la Casa Rosada mantienen que están abiertos a realizarle cambios a los capítulos que incluyen la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), pero que no hubo tiempo para avanzar con las negociaciones.

En el oficialismo sostienen que la exposición del jefe de gabinete, Nicolás Posse, ante la Cámara Alta atrasó las negociaciones con la oposición y la firma de un dictamen conjunto.

“Al tener pocos cuadros técnicos que resuelvan los acuerdos, se priorizó que trabajarán para la exposición de Posse, de forma que no se enfocaran de lleno en la ley. Un ejemplo claro es el de Rolandi”, expresó un dirigente del oficialismo.