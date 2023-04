Proponen controles antidoping para empleados estatales

La senadora Juliana Di Tulio presentó un proyecto de ley para pruebas antidopaje a empleados estatales contra el narcotráfico. Al respecto, el secretario adjunto provincial de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), Leandro Sánchez, consideró que este proyecto "es solo un anexo".

Leandro Sánchez- Radio LT4

Sánchez cree que la verdadera lucha debe enfocarse en seguir el rastro del dinero y una pelea cultural contra el uso y venta de drogas.

Periodista: ¿Qué te parece este proyecto?

Leandro Sánchez: La verdad que no deja de ser interesante. Parece un contrasentido. En otra época habíamos dicho que si el tipo es dirigente y llega al gobierno no tiene nada que ver con la droga, pero eso hoy está bastante discutido. Quiero que hagamos memoria, en los 90′ ya se habló de algo así, y finalmente no se hizo. Se habló mucho de los «nariguetazos» en el Congreso, en aquella época. Yo creo que es un proyecto, es un anexo, porque esto no es lo central de la pelea contra el narcotráfico. Escuchamos noticias que la vicegobernadora de Santa Fe, pareciera que tiene que ver, en un allanamiento con una propiedad que era de los monos, que no sé de quién es.

Necesitamos oír a fondo en esas cosas, que se separen bien las cosas, los que tienen algo que ver, que sean investigados en serio. Eso no, no estaría pasando, así que esto es un anexo. Si te hacen este análisis, creo que todos deben estar dispuestos a hacerse, pero la verdad es que necesitamos saber la cantidad de plata que produce el narcotráfico, a dónde va, quién la maneja, cómo se lava, porque yo puedo andar por mi ciudad, acá, por Oberá, y en plena crisis vemos que se construyen cosas enormes, y si nos ponemos a fijar la cantidad de bancos que hay, también podemos decir de dónde sale ese dinero.

¿Es solamente del contrabando de la soja?, ¿es solamente de los grandes yerbateros que ganan dinero?, ¿de dónde viene? Nos despierta tremenda sospecha, y eso pareciera que no se investiga, queda en lo que hablamos los vecinos, así que me gustaría que algún día empiecen por ahí. No está mal que hagan análisis a todo el mundo, pero también necesitamos lo otro.

P: Leandro, la verdad que uno mira y observa, y dice, inclusive en algunos estatos, o sea, ¿vos crees que con estas medidas se combate el narcotráfico realmente?

LS: No, no… Es un anexo, no está mal, pero imagínate que esto mismo ya existe en otros ámbitos. En el deporte, el antidoping existe hace muchos años, y dos por tres te enterás de si un deportista fue drogado para obtener ventaja deportiva, o porque lo usó recreativamente. Entonces, no se combate así, es un anexo. No está mal para estar seguro de que los gobernantes de qué lado están, pero el combate al narcotráfico tiene que pasar por otro lado, tiene que pasar por dónde va la plata. Hay una reactivación económica, es fundamental. Es fundamental también, aquí en Oberá, por ejemplo, nos enteramos de que el consumo de pedra va en aumento, el consumo de crack va en aumento, el consumo de esas basuras que no se transportan, que son los residuos de la cocina, de la cocaína. Pero entonces, si hay residuos, hay una cocina cerca.

P: En Oberá, la droga es un problema…

LS: Es un problema y acá hay un esfuerzo muy grande de la Iglesia Católica, de gente muy comprometida con la religión y con la ayuda al ser humano, y están haciendo milagros ahí con lo que pueden. Hay una ayuda del Estado, es cierto.

P: Leandro, y vos que tuviste la posibilidad de hablar con esta gente de Caritas, ¿qué te dicen? Porque la otra vez me daban un dato preocupante sobre la edad de inicio en las drogas de los chicos. Entre 7 y 8 años me hablaban algunos, inclusive.

LS: Y es muy posible. Porque si nos ponemos a pensar, si tratamos de abstraernos un poco, tiene buena prensa, no digo por los periodistas que le hacen propaganda, digo en un sentido figurado, la falopa tiene buena prensa. Tiene música, tiene películas, se habla todo el día en los noticieros, y a veces, para algunos, significa una salida laboral también. Si tenés todo eso, es una pelea cultural. No va a comenzar el combate al narcotráfico porque yo le pida a algún sector social que se haga un examen antidoping. No está mal tampoco, no lo condeno, hay que hacerlo.

Pero no va a cambiar nada. Va a cambiar que vos estés limpio. Pero ¿y el resto? Porque el resto se nos cae a pedazos. Yo en este momento tengo licencia, pero cuando estaba en el aula, el combate, la pelea cultural contra esa otra cultura, es muy dura, es muy difícil. Un periodista amigo me dijo un día, «¿por qué pones tu moto acá adelante en la escuela?», con un tono imperativo… Yo le digo, «pero por qué me bajo acá…» «Tenés que ponerla allá atrás, no ves que queda al lado de la moto del que vende falopa, del que contrabandea la soja, y son todas más grandes que la tuya». Me abrió una puerta que no había visto. Esa pelea cultural que la dan muchos, en muchos lados.