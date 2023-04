Las reservas en Misiones previas a Semana Santa incrementaron respecto al 2022

Marcelo Valenti, nuevo presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (AMHBRA) se refirió a la ocupación hotelera y gastronómica durante el fin de semana previo a Semana Santa, destacando la importancia de los eventos privados y deportivos que se realizaron en Posadas.

Marcelo Valenti – Santa María de las Misiones

Asimismo, señaló que las expectativas para esta Semana Santa son muy buenas, con un promedio de reservas del 50% al 60%. También destacó la problemática que enfrentan los hoteleros en relación a la amortización de grandes inversiones en nuevas plazas hoteleras, y la situación actual del sector gastronómico tras la pandemia.

Primero, quiero hacer un repaso de lo que fue el fin de semana, porque también hubo movimiento. Hablamos de “El Reventón” que atrae a los turistas, pero también tenemos eventos deportivos que movieron el fin de semana. ¿Fue como una antesala de la Semana Santa?

Exactamente. Eso es lo bueno, que se viene trabajando en muchos eventos privados y eso genera mucho movimiento hotelero y gastronómico. Con respecto a El Reventón, también lo que es el movimiento comercial en sí es muy importante y ayudó mucho a lo que es la ocupación tanto hotelera como gastronómica.

En cuanto al porcentaje, ¿qué datos se tiene hasta el momento?

Con respecto al porcentaje, Posadas, por ejemplo, trabajó en un 78%-80% con eventos privados y eventos deportivos, los que son eventos no como turismo en sí, pero sí con eventos que tuvieron mucha ocupación. En el interior, fue un poco menos. Creímos que por ahí, el feriado del 24 iba a haber más movimiento turístico, pero no fue la misma realidad que lo que es Posadas, pero justamente puntualizando los eventos en sí, no lo que es el turismo.

En cuanto a este fin de semana largo que se viene, por supuesto, las expectativas después de lo que ocurrió este fin de semana, ahora el de Semana Santa, ¿pero qué datos hay?

Justamente estuvimos hablando con los colegas y hay unas muy buenas expectativas. Ya estamos con un promedio más o menos entre un 50% y un 60% de reservas, que es algo muy importante. Y sabemos que así como fue la Semana Santa del año pasado, que fue una de las mejores que tuvimos históricamente en la pandemia, lo que vivimos, se dio lo que es el turismo interno, el turismo nacional, como salió, como disfrutó lo que fue la Semana Santa, y la expectativa de este año ya se está cumpliendo con el tema del porcentaje de reservas.

Es un muy buen porcentaje para nosotros que venimos acostumbrados de años anteriores que la gente por ahí salía en el momento, no era mucho que reservaba, sino que era el turismo de paso o el que ya era momento sin reservas. Pero eso se dio tanto el año pasado como este año, que el porcentaje de reservas subió y es importante. Tenemos una muy buena expectativa en esa parte.

¿Hay algún lugar en particular que tenga más porcentaje de reservas en este momento?

No, solo en ciudades grandes como Posadas e Iguazú, el porcentaje es un poco mayor, pero el turismo en el interior trabaja más con turismo de paso. Por ejemplo, en mi caso, tengo un hotel en Apóstoles y el turista que llega a la provincia y se queda una noche, hace un recorrido y cuando sale de la provincia, lo mismo si sale de Iguazú o de El Soberbio y va recorriendo otros puntos de la provincia. Para la tarde o noche está saliendo, duerme y al otro día, en un solo viaje, llega a su destino nuevamente. Trabajamos más con un turismo de paso porque quizás no tenemos el atractivo turístico que tienen las grandes ciudades o lugares como El Soberbio, Moconá, Iguazú o las Ruinas de San Ignacio, que atraen más al turista para que se quede más noches.

¿Hay suficientes plazas hoteleras o crees que es necesario aumentarlas en algunos lugares?

En algunos lugares se necesitan alquileres temporarios en momentos de eventos o turismo. Sin embargo, para los empresarios hoteleros, es muy difícil hacer grandes inversiones ya que el costo de construcción es muy elevado. Por dos, tres o cuatro eventos en el año, hay que ver si se logra amortizar la adición de 10 o 20 habitaciones más, dependiendo del establecimiento. La amortización de eso es muy difícil si se va a guiar únicamente por los eventos que hay en el año. Por eso, al empresario no le cierra los números para hacer una inversión de estas características, pero se usan alojamientos temporarios para cubrir la cantidad de lugares que se necesitan para un evento. Durante el día a día del año, la realidad no es la misma, lo que presenta una problemática para los hoteleros.

¿Cómo ves la situación actual de bares y restaurantes, teniendo en cuenta lo que se vivió en la pandemia y la continuidad de algunos y la decisión de cerrar de otros? ¿Hay gente con ganas de invertir y se han abierto nuevos restaurantes o bares?

El sector gastronómico fue uno de los que más sufrió durante la pandemia. El mayor porcentaje de cierres se dio en la gastronomía. Un análisis simple sobre eso es que, generalmente, un gastronómico alquila el local y no tiene la propiedad. Durante la pandemia, era imposible poder pagar uno o casi dos años de alquileres y sueldos que son costos fijos muy elevados. Por eso, muchos gastronómicos tuvieron que cerrar las puertas.

Hoy en día, los que pudieron sobrevivir a la pandemia se quedaron con muchas deudas, ya que el costo fijo es muy elevado y la mercadería sube día a día. Es difícil tener la rentabilidad que se necesita para poder amortizar los costos fijos que se tienen día a día, mes a mes. El último dato que tenemos es que pasan muchos restaurantes en Posadas que tienen que hacer promociones e incluso bajar hasta un 50% un menú para poder tener gente.

Todos pretendemos que Posadas sea un lugar turístico con servicios, y una de las demandas son estos espacios donde el turista o quien viene busca para desayunar, almorzar o cenar.

Si, en la asociación trabajamos en capacitar tanto al empresario como a sus empleados, y queremos que más empresarios sigan invirtiendo o los mismos que están puedan seguir invirtiendo. Pero no todos tienen espalda para poder hacerlo, o incluso uno como empresario sabe hasta dónde llega si es rentable o no.

No se trata solo de intercambiar dinero, no es justo no tener una ganancia. Incluso por eso es muy difícil ser un empresario gastronómico, más que todo cuando los costos de los insumos tienen una variación de precios que cambia constantemente.

Todo sube y llega un momento en que el mismo empresario es el que se está haciendo cargo de lo que es la pérdida, porque al empleado tiene que seguir pagándole. Hay sueldos que tienen que subir, y al alquiler también hay que seguir pagándolo, y te van subiendo y subiendo. Si uno tiene que ajustar su tarifa a lo que es el costo en sí que está teniendo, no va a haber consumo como hay hoy en día. Nos pasa con la hotelería, si nosotros tenemos que ajustar el precio de una habitación para que realmente nos cierren los números y llegar a tener ganancias, el empresario es el que está absorbiendo esa pérdida.

