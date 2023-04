La Fuerza de Todos presentó a sus candidatos en Jardín América

El acto fue encabezado por el candidato a gobernador Isaac Lenguaza, presidente del Partido Agrario y Social (PAyS), quien es acompañado en la fórmula por el actual diputado provincial Santiago Mansilla como candidato a vicegobernador.

Este sábado hicieron su presentación en Jardín América candidatos y candidatas de “La Fuerza de Todos” con miras a las elecciones del 7 de mayo.

Asistieron al encuentro el diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro (Frente de Todos-PAyS), la diputada nacional Cristina Brítez (Frente de Todos-La Cámpora), los diputados provinciales Blanca Alvez y Martín Sancho, el intendente de Colonia Aurora Carlos “Cali” Goring (PAyS), la treintena de actuales concejales del espacio y las y los candidatos a diputados provinciales y quienes integran los cerca de doscientos sublemas inscriptos que competirán en las elecciones provinciales en todas las localidades misioneras.

El lugar se colmó de militantes de los diferentes partidos y espacios políticos de La Fuerza de Todos, que representa en Misiones la continuidad del Frente de Todos que triunfó en las elecciones nacionales de 2019.

Tal vez te interese leer: Elecciones 2023 | La candidata a diputada Carolina Butvilofsky propone crear un plan de cría de gusanos de seda para los agricultores misioneros

“En unidad para transformar la provincia” fue uno de los lemas remarcados por los oradores al destacar la potencia del armado electoral que alienta a “ampliar la agenda de la política” en Misiones con propuestas para los pequeños productores agropecuarios que no acceden a la titularidad de sus tierras; para los trabajadores y trabajadoras sobreendeudados; para los que no logran acceder a una vivienda construida por el Estado y las familias que no tienen apoyo para enfrentar el problema de las adicciones. “El crecimiento es de abajo hacia arriba y tenemos un plan para eso”, señalaron.

En un potente discurso, el candidato a gobernador Isaac Lenguaza resaltó también la trascendencia de enfrentar a las políticas que propone la derecha y buscan anular derechos sociales y laborales con una fuerza propia y unida. “Los que no están en este Frente, están con la Renovación o Cambiemos” disparó, y agregó que “nunca fue una opción para nosotros decir que da lo mismo un gobierno u otro”.

“Los misioneros tenemos en claro que no vamos a dejar que vuelva un modelo que cierra fábricas y emprendimientos, que concentra la riqueza, que no piensa en los jóvenes, en los trabajadores y en los que merecen una vida digna como adultos mayores, y no estamos de acuerdo con un gobierno provincial que se alinea con estas ideas”, finalizó.