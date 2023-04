Elecciones 2023 | La candidata a diputada Carolina Butvilofsky propone crear un plan de cría de gusanos de seda para los agricultores misioneros

La candidata del Frente Renovador a diputada Carolina Butvilofsky,oriunda de Eldorado, contó sus ideas en caso de acceder a una banca de la cámara de diputados de la provincia, en las próximas elecciones del 7 de mayo en la provincia.

La empresaria turística y a cargo de un emprendimiento de cría de gusanos de seda, dialogó con Misiones Online sobre sus ideas de cara los próximos comicios que tendrá Misiones el 7 de mayo, donde se elegirán las máximas autoridades del poder ejecutivo, gobernador y vice, la mitad de la Cámara de Diputados, intendentes y concejales.

“Yo estoy formada en turismo. Inicialmente tenemos una empresa de viajes y turismo y hace cinco años, fundamos la primera empresa de cria gusanos de seda, donde también a eso le damos valor agregado”.

Propuestas

La candidata aseguró que le interesa mucho trabajar en pulir la Ley Provincial de sericicultura y lograr avanzar en un plan Sericola, para todos los agricultores o mini fondistas de Misiones puedan dedicarse a su actividad la mitad del año y la otra mitad del año, ser sericicultores.

“En segundo lugar, soy una apasionada del turismo, que es en lo que me formé, lo que estudié y lo que llevo siempre, digamos en mi vida económica. Así que trabajar en líneas de turismo me gusta mucho. Y en tercer lugar, me gusta mucho la educación técnica secundaria en todo lo que está relacionado con la producción de seda. Ya cuando fui la primer presidente del primer Parlamento Municipal de la Mujer en El Dorado, año 2017, presenté el proyecto para utilizar las estructuras ya existentes de las escuelas técnicas, para habilitar una nueva carrera para chicas y chicos también. La idea es una carrera de diseño e indumentaria textil. Entonces salen a los 19 años con una formación secundaria y pueden articular con la Tecnicatura Universitaria en Indumentaria Textil que está llevando adelante la UNAM.