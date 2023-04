Elecciones 2023 | “Vamos a acompañar desde un poder que ha sido vital para la transformación de Misiones”, sentenció Carlos Rovira

Esta tarde en el Parque del Conocimiento de Posadas, se llevó a cabo el acto electoral donde se confirmó la lista de candidatos a diputados provinciales del Frente Renovador que encabezará el actual gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad y tendrá al líder del espacio político, Carlos Rovira, en el tercer lugar de la lista.

Al igual que días atrás en la inauguración del Silicon Misiones, este viernes Rovira encabezó el acto para presentar a los candidatos del Frente Renovador en los próximos comicios que se realizarán el próximo 7 de mayo de 2023.

Ante un salón repleto, durante su discurso, el ingeniero y conductor del Frente Renovador, Carlos Rovira dio la lista de candidatos a diputados provinciales del partido, y confirmó su candidatura como diputado en el tercer lugar. «Vamos a acompañar desde un poder que ha sido vital para la transformación de Misiones», expuso.

Por otro lado agregó: «Quiero expresar la gratitud a todo el conjunto de los misioneros, estamos en la largada de una contienda política, en paz y tranquila entonces cabe agradecer a la militancia reunida aquí y los que nos miran porque son los portavoces de esta idea. Estamos aquí de nuevo convocados y acompañados por este gran frente de más de 40 partidos políticos que forman parte de este mosaico diverso que es la renovación que ha crecido».

Recordó los inicios del espacio político para luego resaltar la figura de los jóvenes que se sumaron en el último tiempo. «Comenzamos a reeditar los términos de lo más sagrado que es para nosotros el nuevo compromiso con la sociedad misionera. Un nuevo compromiso que arrastra también una lectura lógica de nuestra ubicación en el contexto nacional y del mundo».

«Nosotros venimos a proponer la cuota más elevada en la política, de sangre vital, sangre nueva, sangre y mentes abiertas para la tarea que hoy ya misiones como vanguardia ejerciendo un liderazgo único en nuestro país», sostuvo Rovira.

Seguidamente remarcó «la solidez de un equipo político que no improvisa» y que convirtió a Misiones en la primera provincia startup del país.

Asimismo, no dudo en hablar sobre lo que también queda por hacer: «Esta es la realidad de hoy y donde no son todas rosas, son ideas fuertes que las vamos a cumplir, las estamos cumpliendo. Pero también es cierto que hay cuestiones no resueltas, también es cierto. que hoy, como toda actividad humana hay cuestiones que hemos hecho mal. Las asumimos en plenitud, también como una muestra de carácter del vigor, de la acción y de lo conseguido, está la humildad que debemos seguir teniendo y el examen de humildad cotidiano que les pido a los gobernantes para seguir, estar en sintonía con este pueblo que nos da y nos sigue dando la oportunidad».

Caracterizó que el espacio político encara estas elecciones bajo la idea de una «Neo Renovación» que «no significa tirar lo viejo por la ventana, acá hay personas mayores que tengo el gusto de que nos acompañan desde la primera vez y siempre lo habrá»

Siguiendo esta línea, habló del cambio que hoy le toca a la política hoy en día: «El proceso evolutivo no se puede detener en la historia de la civilización, la evolución hoy le toca inexorablemente a la política, todos nosotros vamos a acompañar desde un poder que ha sido vital en la prosecución de esta transformación que estamos llevando a toda la provincia de Misiones con la Renovación».

Tal vez te interese leer: Oscar Herrera Ahuad encabezará la lista de diputados provinciales del Frente Renovador: “Misiones no va a parar de crecer”

En su largo discurso, sentenció que «la buena política es para todos, no para unos pocos, menos para ciertas visiones ideológicas que han demostrado en el mundo, su carácter tenue, su carácter acotado, dejando a las mayorías al descuido, desde la izquierda hasta la derecha, pasando por el centro».