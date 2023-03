Día de la Memoria | Se realizó un acto en memoria de los misioneros desaparecidos en el Museo Regional Aníbal Cambas de Posadas

Con la presencia del presidente de la Junta de Estudios Históricos de Misiones, Rolando Kegler, y con el acompañamiento de Carolina López Forastier y Elizabeth Enriquez, familiares de misioneros desaparecidos, se realizó un homenaje en honor a la memora, la verdad y la justicia.

Este martes por la tarde, la Junta de Estudios Históricos de Misiones realizó un acto conmemorativo por el Día de la Memoria, en honor a los misioneros desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. En el acto, participaron familiares de desaparecidos quienes relataron sus propias historias y experiencias. Además, se presentó el libro “Marlene Kegler Krug: Secuestrada, torturada, desaparecida”, el cual relata la historia de la mencionada mujer.

En este sentido, su autor Rolando Kegler, quien además es presidente de la Junta de Estudios Históricos de Misiones, dialogó con Misiones Online y manifestó que el recuerdo por los desaparecidos debe ser “día a día”.

“Esperemos que esto realmente como estamos proclamando, no suceda ‘nunca más’. Estamos seguros de que no vamos a retroceder, pero debemos ser inteligentes y mantener esta democracia. Debemos unirnos un poco más, porque hay un enfrentamiento muy serio entre derecha, izquierda, opiniones y demás, y de alguna manera habría que buscar algún intermedio para poder salir de nuestros graves problemas que actualmente aparecen en el día a día”, expresó Kegler.

Por otro lado, Carolina López Forastier, hija de Leopoldo López Forastier, quien en vida fuera el redactor de la 1ra Constitución de Misiones y que fue encarcelado por la última dictadura militar, también dialogó con este medio, en el marco de su relato “24/03/1976: Soledades y Ausencias”.

“Más allá de ser dolorosa, es una fecha que tenemos que compartir con la juventud y con el pueblo misionero, porque Misiones no estuvo ajena a todo lo que pasó en la dictadura cívico militar y por eso estamos siempre acompañando todos los actos que tengan que ver con reivindicar la memoria y nuestra identidad misionera”, expresó López Forastier.

“Fuimos muchas las víctimas del terrorismo de Estado y creo que hay que empezar a ver la matriz económica también de la provincia. En Misiones hubieron muchos desaparecidos y realmente la deforestación y el negocio que hubo en la dictadura es un tema que a mí me interesa mucho abordar para que los misioneros sepan que hicieron con nuestra selva misionera”, agregó.

“Andresito fue nuestro gran desaparecido, el primer desaparecido y sigue estando desaparecido por defender nuestra tierra y muchos misioneros y gente del movimiento agrario, gente que defendía sus ideales, su sueño de libertad, fueron desaparecidos porque no se podía hablar, no había libertades, no había derechos. Entonces reconocer Reivindicar estas cuestiones que tienen que ver con lo que vivimos y por la gente que luchó por para que estemos así hoy”, completó.

Por último, Elizabeth Enriquez, hermana de dos misioneros desaparecidos también le contó su historia a Misiones Online, anticipando su relato “Los Hermanos de Lichi”.

“Mis hermanos fueron secuestrados en el año 1978, unos meses antes del inicio del Mundial. Un fin de semana largo de Semana Santa, ellos fueron secuestrados, pero pudimos recuperar los cuerpos porque uno de mis hermanos pudo escaparse de lugar donde lo habían tenido cautivo y pudo declarar donde estaba el cuerpo de mi otro hermano”, le contó a este medio con mucho sentimiento.

“Eso que nos pasó a nosotros hace 47 años, donde vinieron los militares y mataron a más de 30.000 personas porque tenían una idea, tenían ganas de cambiar un sistema, un modo de vivir, donde querían ser todos solidarios, no debemos olvidarlo nunca, porque si no, no vamos a poder crecer, no vamos a poder madurar”, completó.