Posadas | Hugo Passalacqua y el productor misionero Santiago Carabante juntos en una charla reflexiva por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia

El candidato a gobernador por la provincia de Misiones y el productor misionero que participó en la producción del film 1985, realizaron una charla en el bar Casso justo a todos los presentes en el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La llovizna que llegó en la noche posadeña no fue excusa para que el funcionario Hugo Passalacqua y el productor misionero Santiago Carabante se reunieran en una nueva edición de «Política entre Pintas». Esta vez y en un día importante para toda la sociedad, para charlar y reflexionar por el día nacional de la memoria, la verdad y la justicia.

En primer lugar, el candidato a gobernador, destacó este espacio de encuentro para jóvenes y no tan jóvenes en el que se debate y charla sobre política. Asimismo, en diálogo con Misiones Online, expresó: «Hoy ha sido un día de un día muy particular, tristemente particular. Está bien recordarlo, memorizarlo, tenerlo siempre vigente, porque la memoria si no la ejercitas hay una tendencia al olvido y eso es extremadamente peligroso en una sociedad donde uno se olvida de su pasado triste, hay riesgo de repetirlo», expresó Passalacqua.

A esto, destacó positivamente la presencia y la trayectoria del artista y productor misionero Santiago Carabante: «Cuando lo ví dije ‘que bueno’, primero porque es misionero, es un triunfador, porque triunfó en un lugar no sencillo como es el cine en términos internacionales y con un tema de sentido tan particular como fue el juicio a las Juntas de 1985, que muchos jóvenes ni siquiera saben de que se trata. La película fue muy colaborativa para que la memoria siga vigente, más allá del buen cine. Es un tremendo aporte para un día como hoy de reflexión» agregó el actual diputado provincial.

En este sentido, Carabante le respondió a Passalacqua y le agradeció la invitación: «Voy a estar porque él realmente hizo mucho por el sector y por supuesto, me honra un montón que la película sea referencia en esta fecha».

Por otro lado, comentó que la película 1985 se proyectó en el día de hoy en más de 800 pantallas en todo el país con motivo de la conmemoración de la Semana de la Memoria.

Sobre el hecho de no poder lograr el Oscar con la película agregó: «Tuvo un camino larguísimo, lleno de premios, generó reconocimientos. Pero más allá de eso, que por supuesto nos enorgullece y nos da muchísima alegría, lo que nos reconforta es esto que en una fecha como esta la película sea central, sirva para renovar el debate poniendo sobre la mesa cuestiones que a veces se olvidan».

Por su parte, el organizador y coordinador de este espacio reflexivo, Iván Peliski Venchiarutti, candidato a concejal de Posadas, también habló junto a los medios sobre esta actividad: «Me gusta transmitirle que estos espacios surgen de una iniciativa de nuestro espacio que se llama Somos misiones, que la idea es generar una instancia descontracturada, relajada y que sea un momento de reflexión política. Hay que entender que la política está en todos lados y hay que buscar nuevas herramientas para jóvenes y para gente que está cerca de la política para que tengan esta iniciativa de charlar, discutir y reflexionar sobre algunos temas».

Además se refirió a las ediciones anteriores donde se hablaron temas como deportes, economía y política, pero remarcó lo especial de este encuentro: «Hoy ni más ni menos, tenemos el día que es el 24 de marzo, día de la Memoria y la Verdad, la Justicia. Y aprovechamos esta instancia y este momento para generar esta nueva edición con dos invitados de lujo».

Otra de las presencias destacadas fue la de la candidata a intendenta Soledad Balán quien se mostró contenta de acompañar en esta fecha y de estar junto al diputado Hugo Passalacqua. «Es algo que nos marca y nos marcó a todos los Argentinos».

Sobre la presencia del productor Carabante, agregó: «Que Santi lo haya echo desde el cine y hoy es un orgullo mundial, nos llena de alegría».