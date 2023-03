Preparativos y actividades para el 8M en Misiones: la importancia de la igualdad de genero

Rita Núñez, abogada y Diputada Provincial, brindó información de las actividades en conmemoración al 8M. Durante todo este mes, habrá muchas actividades para compartir, van a ser tres actividades organizadas exclusivamente desde la cámara. A las mujeres les toca una parte importante en construir la igualdad, el trabajo en la construcción y la evolución hacia la igualdad.

Cadena Express- Rita Nuñez

Quería preguntarle, estoy preocupado por lo que he estado leyendo sobre el machismo ¿Es tan grave como lo describen?

Diputada Núñez: Creo que como todas las batallas, esto es algo que se lucha toda la vida. A las mujeres les toca una parte importante en la construcción de la igualdad, ya que si no es solamente la igualdad, esa igualdad no se ve solo desde los hombres, sino a veces también de las propias mujeres. Desgraciadamente, el machismo no tiene género. El trato con la desigualdad de género plantea muchas veces críticas hacia las mujeres provenientes de compañeras o de otras mujeres. Por lo tanto, el trabajo en la construcción y la evolución hacia la igualdad, sobre todo la igualdad de oportunidades, es fundamental.

Estamos hablando de igualdad, donde predomina uno sobre otro y hay quienes defienden batallas en contra de los logros que se han conseguido. En muchos casos, estos provienen de mujeres, que se entiende cuando son mentes colonizadas por el ideal machismo. ¿Qué están preparando ustedes en la cámara y demás para honrar y recordar el 8M que no es un día menor?

Diputada Núñez: Bueno, nosotros venimos trabajando desde hace varios años desde la cámara en el Parlamento de la Mujer, que es un espacio donde cuarenta mujeres pueden estar en la cámara, trabajar en la cámara durante dos días, tener la experiencia legislativa, pero sobre todo poner sus ideas en movimiento sobre la mesa en discusión. Esto va a ocurrir los días 29 y 30 de marzo. Durante todo este mes, habrá muchas actividades para compartir entre ellas. Van a ser tres actividades que organizamos exclusivamente desde la cámara, y después te cuento lo de mañana, que es una apuesta del gobierno y la cámara, por supuesto, participa, acompaña y apoya. Las tres actividades van a ser en el interior de la provincia, en una apuesta por la mirada federal que queremos darle. Siempre queremos darle al Parlamento de la Mujer, porque a veces el parlamento de la mujer en Posadas y hay muchas mujeres que quedan sin poder venir. Este viernes vamos a tener una movida en el municipio de Puerto Iguazú. Vamos para el norte, para compartir con las compañeras de allá y luego el 17 de marzo será en Colonia Aurora pensando en el alto Uruguay, y la última será en Jardín América el 23 de marzo, que ya va a hacer en ruta 12. Van a haber actividades, una dinámica de charlas, encuentros de compartir con las mujeres del interior, escuchándolas, que se pueden plantear sus problemas, sus cuestiones, sus zonas de su marco de referencia. Siempre se convoca mujeres y se acercan representantes de distintos ámbitos de la sociedad. Nuestra función es escuchar, pero cuando somos más, siempre la discusión y las charlas son más ricas. Y eso hace que tengamos siempre mucho más material para acompañarlas, para trabajar en herramientas que vayan mejorando un poco la igualdad.

Estaba pensando en un tema aleatorio, pero hace pocas horas venimos de despedir a un montón de artistas de otros lugares del norte grande argentino. Y entre la gente que vino de tantos lugares de nuestro norte había muchísimas mujeres que fueron recibidas por mujeres de acá, artesanas, artistas en general y ahí uno veía el potencial fenomenal que hay en esta Argentina y en esas mujeres que han logrado espacios provincia por provincia, despacito pero sin tanto ruido, trabajadoras creativas, llena de virtudes. y uno dice ¿Cómo no hablar de igualdad y pelear por esa igualdad?

Diputada Núñez: Fíjate que hasta en estos ámbitos el machismo se siente muchísimo en el ámbito de la música, por ejemplo, que existen grupos femeninos. Aunque hay algunas expresiones artísticas que tienen más presencia femenina, como la danza, la brecha de género todavía es muy grande en la industria musical y otros campos artísticos.

¿podría hablarnos sobre el evento que se llevará a cabo mañana en el anfiteatro del brete?

Diputada Núñez: Claro, mañana habrá una charla sobre sexualidad y cómo romper los tabúes y prejuicios que rodean a este tema tan importante. Creemos que es fundamental que las personas puedan hablar abiertamente sobre su sexualidad y deseo sin sentir vergüenza o juicio. La charla será dirigida por Cecilia Ce, una sexóloga con experiencia y trayectoria en el tema. También habrá música y stands de emprendedoras para crear un ambiente festivo y celebratorio.

¿Cree que es importante hablar sobre la sexualidad en el Día de la Mujer?

Diputada Núñez: Absolutamente. La sexualidad es una parte fundamental de la plenitud y bienestar de la persona, y ha sido durante mucho tiempo un tema tabú y estigmatizado. Creemos que es importante romper estos prejuicios y hablar abiertamente sobre la sexualidad en un contexto de celebración y empoderamiento femenino.