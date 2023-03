“Ella se encargaba de denigrarme y decirme cómo otros hombres lo hacían mejor que yo”, declaró el acusado en el juicio por el crimen de Horacelia en Posadas

A más de seis años del crimen de la adolescente Horacelia Génesis Marasca (16), su expareja, Martín Fernando Monzón (39), se sentó en el banquillo de los acusados y se dio inicio al debate en el Tribunal Penal Dos de Posadas.

Martín Fernando Monzón, hoy 39 años, llega a juicio imputado por el delito de homicidio calificado por el vínculo (artículo 80, inciso 1 CP) y podría ser condenado a la pena de prisión perpetua en el caso de ser hallado culpable.

El Tribunal Penal Dos está compuesto por César Antonio Yaya como presidente y acompañado por los Magistrados Gregorio Augusto Busse y Fernando Luis Verón. Este último, titular del Juzgado de Instrucción Tres, actúa por subrogación legal.

La defensa técnica del encartado está representada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, quien insistirá en el exceso de la legítima defensa por parte de su representado al momento del asesinato de Horacelia. Del otro lado estará el fiscal del Tribunal Dos, Vladimir Antonio Glinka, quien al finalizar sus alegatos solicitará la pena de prisión o reclusión perpetua para Monzón.

En la mañana de este miércoles, se dio lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por la Fiscal de Instrucción María Laura Álvarez, quien expuso los hechos y las pruebas que lo incriminan a Monzón y lo podrían mantener en prisión por al menos, 35 años más.

Según el auto de requerimiento de elevación a juicio, en base a la investigación realizada en la etapa de instrucción por la Fiscal Álvarez, la pesquisa se inició el pasado 17 de agosto de 2015, luego de que Martín Monzón se presentara en la Comisaría Séptima de la capital provincial a denunciar la presunta desaparición de su pareja.

Al momento del crimen, Horacelia tenía tan sólo 16 años de edad y Martín Monzón, 33. Ambos eran padres de un niño de cinco meses. En aquel entonces, la víctima le habría manifestado a su pareja que quería rehacer su vida con otro hombre, lo que podría haber derivado en el asesinato.

En sus fundamentos, la fiscal aseguró que Marasca fue asesinada entre las 21:30 horas y las 23 del 16 de agosto de 2015, mientras se desarrollaba el partido entre Arsenal de Sarandí y Boca Juniors. La pareja mantuvo una fuerte discusión por una situación de infidelidad con el sereno del colegio Polivalente Nº8.

El imputado le habría propinado varios golpes en la zona de las costillas y en la cara, lo que le produjo la perdida de piezas dentales. Tomó un cuchillo tipo carnicero de la cocina del departamento y le dio tres puntazos, lo que le provocó la muerte a la adolescente.

Posteriormente, desmembró el cuerpo en cinco partes: por un lado la cabeza, el tronco en dos partes y por último, ambos miembros inferiores que fueron cortados por articulación. Los envolvió en bolsas de plástico tipo consocio y aproximadamente a las cinco de la mañana, trasladó varios bultos y los ocultó por distintos sectores del populoso barrio Villa Cabello. Llegó y limpió la escena.

A la mañana siguiente, tomó a su hijo y se dirigieron a la casa de la vecina a preguntar si había visto a su pareja. Fue a la Comisaría Séptima y denunció la desaparición, aportando las características físicas y domicilios, de la madre en la chacra 181 y, del lugar donde se solía encontrar con un sereno.

Siempre según la elevación a juicio, el sereno, posterior al crimen, reconoció haber mantenido una relación paralela con Horacelia y aseguró que ese 16 de agosto, estuvo con ella hasta las 19 horas. La joven madre volvió a su casa y su pareja se enteró de la situación, lo que derivó en la discusión y posterior muerte de la adolescente.

En el allanamiento a la vivienda de Monzón, ubicada en la Chacra 150, en el oeste posadeño, los peritos identificaron rastros de sangre en la sala y en el baño, por lo que se procedió a la detención de Monzón.

En su primera declaración indagatoria ante el Juez Ricardo Balor, el hombre se abstuvo a declarar. Pero, en su segundo encuentro con el Magistrado, el 28 de febrero de 2015, el hombre reconoció el hecho y guió a los investigadores hasta donde había descartado los restos de la mujer.

En la avenida Kolping, se localizó un caño de desagüe donde hallaron dos bolsas que en su interior contenían partes del cuerpo de Marasca. Sobre la avenida López y Planes, pesquisaron una alcantarilla de 1.45 metros, donde encontraron dos bultos que despedían un fuerte olor nauseabundo.

Planteos de la defensa

Luego de 45 minutos de lectura del auto de requerimiento de elevación a juicio, el presidente del Tribunal, César Antonio Yaya, consultó al fiscal y defensor si requerían plantear cuestiones preliminares. Glinka dijo que no, pero Miguel Ángel Varela mencionó varias particularidades.

En principio, solicitó sean admitidas pruebas que la defensa considera de suma importancia y la nulidad del rechazo de las declaraciones de los testigos. Pidió la comparecencia de la Licenciada Jara, quien mantuvo una entrevista con la víctima en febrero de 2015, donde esta última le habría mencionado que “cuando me ponga nerviosa le pego, pero él nunca me levantó la mano” y, cree importante la denuncia presentada por el propio Monzón por violencia.

Luego, solicitó la declaración de la jueza del Juzgado de Familia, para entender el motivo por el cual el dictamen de la Licenciada Jara no fue tenido en cuenta. Requirió la declaración del imputado bajo los efectos del suero de la verdad, asegurando que su defendido “se defendió cuando fue atacado con el cuchillo y por lo que lamentablemente termina muerta Horacelia”.

Planteó la nulidad del informe de la junta psiquiátrica a su asistido, dicho examen se realizó en diciembre del 2020 pero la defensa no fue notificada previamente.

Posterior a ello, tomó la palabra el Fiscal Glinka y dijo que “La defensa plantea una verificación de todo lo que se planteó anteriormente, pero que ya fueron rechazados. Es inadmisible en esta instancia. Está planteando cosas para hacer que el proceso no continúe”. Por ello, solicitó el rechazo de las nulidades por extemporáneas, inadmisibles e infundadas.

Tras un cuarto intermedio de diez minutos, el Tribunal, por unanimidad, consideró extemporáneas e inadmisibles algunas cuestiones y consideró que las demás serán planteadas al momento de la decisión final.

“No voy a responder preguntas”: la declaración de Monzón

Martín Fernando Monzón (39) es oriundo de la localidad de Aristóbulo del Valle, es carpintero de profesión y actualmente está casado. Al momento del hecho, convivía junto a Horacelia Marasca en un domicilio de la Chacra 150, consumía marihuana y cocaína.

Las palabras en el debate fueron cortas, solamente se refirió a su solitud de declarar bajo el suero de la verdad. “Cómo sabía que desde el principio no me iban a creer, solicité que me tomen declaración con el suero de la verdad, porque así iban a creer en mi relato. No quiero agregar ni quitar nada de mi declaración anterior. No voy a responder a preguntas, solo quiero que me tomen la declaración como lo solicité”, cerró.

Por pedido de su abogado defensor, el Tribunal dio lugar a la lectura de la declaración del imputado en etapa de instrucción. En su primera indagatoria se abstuvo y guardó silencio. En las dos restantes, dio su versión de los hechos.

El 28 de agosto de 2015 Monzón declaró que conoció a la adolescente cuando empezó a trabajar de enfermera en la casa de su madre. Comenzaron una relación y se fueron a vivir a un departamento que le habían prestado en Villa Cabello. “Ella quedó embarazada pero me era infiel con varios hombres. Yo me iba enterando de a poco, cómo trabajaba todo el día no sabía que hacía ella”.

“Ella decía que no estaba preparada para tener una familia. Siempre se ensañaba conmigo, me decía que mi hijo no era mío, no me dejaba verlo, salía de madrugada con el menor y volvía toda sucia. Dejaba al menor con cualquier persona cuando ella se iba a realizar sus encuentros. Se tomaba el atrevimiento de llevar a los hombres a casa, yo mismo la vi con un compañero mío teniendo relaciones en mi cama, con mi hijo al lado”.

Continuó contando que Horacelia era agresiva, y que los propios vecinos lo socorrían y le daban su apoyo. “Ella se encargaba de denigrarme y decirme cómo otros hombres lo hacían mejor que yo. En una tarde le encontré con el sereno y tuvimos una discusión”.

Allí, hizo mención al día de los hechos. “Ella se vistió para salir y me dijo que no la siga. Le dije que no, forcejeamos y me amenazó con un cuchillo, en el forcejeo se clavó el cuchillo en el pecho. Tuve miedo y me deshice del cuerpo. Salí afuera e hice como si ella se había ido. Amanecí con un vecino. Puse el cuerpo en bolsas de residuos porque tenía miedo y las tiré por distintos sectores, llevándolo al bebé conmigo”.

En esa oportunidad resaltó que la relación con la adolescente inició en enero de 2014 y aseguró que Horacelia se presentó en su casa diciendo que era mayor de edad. “No sabía que era menor, había dicho que tenía 18 cuando ingresó a trabajar en la casa de mis padres, de esto me enteré cuando nació el bebé. Como mi voluntad era que se le dé cristiana sepultura, aporté la ubicación de donde estaban las partes del cuerpo”.

“Ella quería tener una familia, pero también seguir encontrándose con otros hombres”

Martín Fernando Monzón declaró por segunda vez el 14 de septiembre del 2015 y dio detalles más precisos del día de los hechos. Ese testimonio también se leyó en la sala de debates. “Ese domingo, la señorita Beatriz nos invita ir a la plaza a tomar un tereré. Horacelia me dijo que iba a volver a la casa porque se había trancado la bombilla y cuando vuelvo, la veo a ella con el sereno en la Poli 8, que le había regalado una tanga”.

En esa línea, prosiguió “Mantuve una conversación con él y le pedí que deje de tener encuentros con ella porque quería retomar una vida familiar. Le pido a Horacelia para hablar pero ella fue a bañarse, se depiló y me dijo que iba a salir. Le dije que no y puse un sillón en la puerta para que no salga”.

“Comienza a agredirme verbalmente, ella quería tener una familia pero también encontrarse con otros hombres. Comenzó una discusión y forcejeo, ella cae y se golpea la cabeza. Se va a la cocina y vuelve empuñando un cuchillo, se produce un forcejeo y el cuchillo se le clavó en el pecho”.

Tal vez te puede interesar leer: “Pido perdón, no fue mi intención”, fue el escueto descargo del acusado de atropellar alcoholizado y matar a dos personas en Posadas

Aseguró que lo único que le mantenía con fuerzas era consumir cigarrillos de marihuana. “No recuerdo haberle dado golpes en la zona del rostro, ella tenía todos los dientes, la única explicación que le encuentro es cuando quise tirar el cuerpo en una alcantarilla de la Costanera, ahí se le pudo haber salido”.

Por último, aquella vez resaltó que junto a su cuñada (hermana de la víctima) radicó una denuncia por violencia de género en contra de la adolescente. “Horacelia consumía marihuana y cocaína, traía desde su barrio en la villa 181. Su hermano era quien le proveía, ella por esa razón se hizo conocida en Villa Cabello, le apodaban la polaca”.

El debate continuará mañana con la apertura de la etapa de testimoniales.

Joven que recibió un botellazo en San Pedro fue suturado en la carahttps://t.co/KXrbMvFluV — misionesonline.net (@misionesonline) March 1, 2023