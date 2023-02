La ciudad de Posadas conmemoró el 245º aniversario del nacimiento del General José de San Martín en Yapeyú

En la plaza San Martín de la capital misionera se celebró un acto en conmemoración y recuerdo por los 245º aniversario del natalicio del Libertador que supo ser crucial en la historia libre de la República Argentina.

Como todos los 25 de febrero de cada año, Posadas conmemoró el 245º aniversario del nacimiento del General José de San Martín en un acto donde participaron autoridades locales entre las que estuvieron el intendente Leonardo Stelatto, junto al presidente del Concejo Deliberante, Horacio Martínez, demás funcionarios e integrantes de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Misiones.

Además de los 245 años de su nacimiento, se conmemora también, el bicentenario por su regreso al país luego de la Campaña Libertadora del Perú en 1823. Por ello, se descubrió una plaqueta haciendo alusión a la fecha, como así también la tradicional ofrenda florar.

«Es un día muy importante para la patria, para recordar el nacimiento de general don José San Martín, que realmente hizo mucho para que. Logremos la libertad no solamente en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Y creo que los valores que él nos legó nos dejó son importantes para seguir cultivando entre los jóvenes. Por eso este recuerdo, esta recordación en el nacimiento de él, es importante también trasladarlo para todos los jóvenes, porque tenemos que entender que se puede crecer a través de una base sólida», comentó Stelatto.

Por su parte, el asesor de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Misiones, Roberto Lagier, expresó: «La verdad que me sorprende el maravilloso acto que hicieron, ayer estaba pensando y decía que los grandes hombres no se olviden y San Martín fue un gran hombre. Y cuando veo estas cosas, me doy cuenta de que realmente todavía lo requieren. Todavía está presente, fuerte en estas épocas complejas de ideologías e ideólogos. Necesitamos los pensamientos de San Martín porque eran pensamientos poco personales y mucho más ligados a la solidaridad y a la paz».

Asimismo, agregó: «Hoy los chicos necesitan ideas y esas ideas ya están escritas por él, por San Martín, ideas fundamentalmente de nacionalismo. Nosotros necesitamos un nacionalismo porque ahí ahora hay un nacionalismo no equivocado, no nacionalista, porque es algo, alguna, una bandera, los gritos, sino el nacionalismo es ser empático, ser solidario, ser solidario con mi vecino, con mi, con mi gente, con la sociedad en sí, era lo que pregonaba».

Además de los funcionarios, diferentes cuerpos de la fuerza estuvieron presentes como ser la las fuerzas policiales, ejercito, prefectura naval, entre otros. También acompañaron excombatientes de Malvinas y el Comandante de Brigada, Sergio Jurczyszyn.