Super Rugby | El misionero Martín Bogado debutó pero Highlanders no hizo pie

No fue el mejor comienzo para Martín Bogado en Highlanders. Si bien el wing misionero ingresó en el minuto 60 del encuentro (lo hizo por Garden Bachop) y se dio el gusto de debutar en el Super Rugby Pacific, fue en un contexto adverso y en un encuentro que Highlanders terminó padeciendo ante Blues, que se impuso por un categórico 60-20.

Los de Auckland contaron con una gran participación de sus figuras a lo largo de los ochenta minutos. Si bien se disputó una primera etapa de alto voltaje, que culminó 31 – 20 en favor de la visita, Blues jugó un segundo tiempo clínico y veloz que dejó sin respuestas a Clarke Dermody, entrenador debutante en Highlanders.

Blues casi no pasó sobresaltos en el encuentro. Con un muy buen partido de Beauden Barrett, casi infalible en sus envíos a los palos, y una actuación destacada de Mark Telea los visitantes mantuvieron donde querían a Highlanders.

Fue precisamente Telea quien completó la increíble distancia de 221 metros recorridos con la pelota en sus manos, lo que le valieron varios tackles rotos a su favor, dos tries y una asistencia a Rieko Ioane.

El único momento en el que los locales pudieron haberse aproximado en el tanteador fue sobre el final de la primera etapa, cuando Suafoa y Tuivasa-Sheck vieron la tarjeta amarilla en Blues. Sin embargo, cualquier posibilidad de remontada desapareció a los 54 minutos con el try de Renata que dio una ventaja de 21 puntos a los visitantes luego de que Barrett agregara un segundo penal.

Por el lado de Highlanders, que nunca pudo hacer pie en el partido, no estuvo su estrella Aaron Smith, que fue reemplazado por Folau Fakatava. Asimismo, en su debut, Martín Bogado tuvo una buena oportunidad de sumar pero esta fue anulada a costas del TMO por un knock on previo.

Con ocho tries a su favor, los Blues jugaron un encuentro prácticamente perfecto en ataque. Barrett aprovechó la inercia generada por los forwards y desplegó gran parte de su repertorio para que sus compañeros se lucieran. De ese modo, le propinaron una dura derrota a los de Dunedin, que se deberán reponer rápido para visitar a Crusaders, quienes también cayeron en el primer encuentro oficial de la temporada. Por su parte, los victoriosos recibirán a Brumbies en Auckland.

Highlanders: Ethan de Groot, Rhys Marshall, Jermaine Ainsley; Paripari Parkinson, Josh Dickson; Shannon Frizell, Billy Harmon, Marino Mikaele Tu’u; Folau Fakatava, Mitch Hunt; Jona Nareki, Thomas Umaga-Jensen, Josh Timu, Jonah Lowe, Sam Gilbert.

Reservas: Andrew Makalio, Daniel Lienert-Brown, Saula Ma’u, Will Tucker, Sean Withy, Kemara Hauiti Parapara, Freddie Burns, Connor Garden-Bachop, Martin Bogado.

Blues: Ofa Tuungafasi, Kurt Eklund, Nepo Laulala; Patrick Tuipulotu, Cameron Suafoa; Akira Ioane, Dalton Papalii, Hoskins Sotutu; Finlay Christie, Beauden Barrett; Connor Garden Bachop, Roger Tuivasa-Sheck, Rieko Ioane, Mark Telea, Stephen Perofeta.

Reservas: Ricky Riccitelli, Joshua Fusitu’a, Marcel Renata, James Tucker, Adrian Choat, Taufa Funaki, Bryce Heem, AJ Lam

Tantos en el Primer Tiempo: 3’ Penal de Barrett (B); 8’ Penal de Gilbert (H); 13’ Try de Telea convertido por Barrett (B); 17’ Penal de Gilbert (H); 21’ Try de Barrett convertido por el mismo (B); 24’ Try de Clarke convertido por Barret (B); 28’ Try de Ioane convertido por Barrett (B); 34’ Amarilla a Suafoa (B); 36’ Try de Hunt convertido por Gilbert (H); 40’ Amarilla a Tuivasa-Sheck (B); 40’ Try de Timu convertido por Gilbert (H).

Tantos en el Segundo Tiempo: 48’ Penal de Barrett (B); 54’ Try de Renata convertido por Barrett (B); 70’ Try de Papalii (B); 73’ Try de Telea convertido por Barrett (B); 78’ Try de Ioane convertido por Barrett (B).

Por: A Pleno Rugby

Foto: Highlanders y Super Rugby