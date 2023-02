A través de una de las últimas actualizaciones de WhatsApp, llamada "Multidispositivo", WhatsApp Web dejó de depender del celular de los usuarios para mantenerse conectado, por lo que ahora los miembros de la plataforma pueden enviar y recibir mensajes de forma independiente en sus computadoras.

WhatsApp Web demora en cargar mis conversaciones: por qué

Esto sucede porque, como no depende directamente del teléfono, WhatsApp Web sincroniza todas las conversaciones que tuviste al mismo tiempo, lo que puede tomar una importante cantidad de tiempo. Si tu conexión a internet no es muy buena o no tenés mucha paciencia, la espera puede resultar eterna. Afortunadamente existe un truco que te permite acelerar ese proceso.

WhatsApp Web: los chats tardan en cargar, ¿cómo solucionarlo?

Cuando entrás a WhatsApp Web desde una computadora nueva, los primeros chats que se cargarán van a ser los más recientes, es decir, los que estén en la parte superior de la pantalla. Por esa razón, si querés revisar una conversación que tuviste hace meses, o incluso años, podés hacer lo siguiente:

Antes de abrir WhatsApp Web en la computadora, un tip útil es el de refrescar ese viejo chat con un nuevo mensaje, con el fin de que se posicione en la parte superior. Puede ser un emoji, un sticker, símbolo o cualquier texto para que eso pase.

Luego, al abrir tu cuenta en la computadora, verás que esa conversación antigua (que ahora convertiste en más actual) cargará más rápido que las demás.

Otro método útil para acelerar la carga de los chats en WhatsApp Web es vaciar tus grupos o eliminar los archivos multimedia que sean innecesarios. Así se abrirá espacio en la memoria de la aplicación. Generalmente, en las conversaciones grupales se envían muchas fotos, videos y audios, que demorarán la sincronización cuando abras tu cuenta en una computadora.

(Con información de Ámbito)